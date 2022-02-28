Цены в аптеках вырастут как минимум на 10%

Казахстанцев ждет повышение цен на лекарственные препараты. Стоимость вырастет вслед за подскочившим курсом доллара и поднимется как минимум на 10%.

Об этом заявили в ассоциации Независимых аптек Казахстана.

По словам руководителя ассоциации Талгата Омарова, все сделки с иностранными поставщиками лекарственных средств заключаются в долларах. А между тем страна импортирует как минимум 85% всей аптечной продукции, которая представлена на рынке. И только 15% выпускается внутри страны.

Оптовики, у которых аптекари закупаются лекарственными средствами, сейчас приостановили отпуск продукции — все ждали нового средневзвешенного курса доллара. Новые оптовые цены должны представить уже завтра. А уже в среду аптекари будут проводить переоценку, и она точно ударит по карманам казахстанцев, особенно пенсионеров и людей с из социальноуязвимых категорий. При этом специалисты говорят, винить аптекарей незачем, они покупают продукцию у оптовиков. И наказывать их чревато.

«Сейчас государственные органы не должны брать кнут и наказывать, а вы нерадивые такие нас ослушались, и будут штрафовать. Это получится, что они нас просто выживут с рынка, уйдут все мелкие аптеки, и народ останется без лекарств», — говорит Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.