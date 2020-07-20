Препараты на 5, 6 млн тенге продавали по завышенным ценам в Шымкенте.

По результатам оперативных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по г .Шымкент, установлены три факта реализации лекарственных средств аптечными сервисами города с нарушением требований приказа МЗ РК «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено факты незаконной реализации лекарственных препаратов без соответствующих разрешительных документов (лицензий).

В ходе осмотра обнаружены и изъяты медицинские препараты 1214 наименований (амбро, амбробене, мегасев, ацикловир, цефазолин, цефтриаксон, анальгин, димедрол, анаферон, ремантадин, цефтриакс, зацеф, метрид, метронидазол, цепролет, ациклофир, виферон и др.) на общую сумму более 5,6 млн тенге.

Материалы направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров, услуг г. Шымкент для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством РК.