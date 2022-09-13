Семья осталась взаперти и едва не отравилась угарным газом

На место происшествия поспешили сотрудники ДЧС и спасли 4 человек, которые остались взаперти своей квартиры, передает OTYRAR.

В Службу спасения 112 13 сентября в 04:43 поступило сообщение о том, что хозяин не может открыть дверь квартиры.

Как оказалось, к этому моменту мужчина проснулся из-за плохого самочувствия, у него появились галлюцинации. Как оказалось, в квартире произошла утечка газа. В доме также находились его супруга и двое детей. При этом дверь квартиры заклинило, пришлось звать на помощь спасателей.

Сотрудники ДЧС подоспели вовремя. С помощью специальных инструментов дверь была вскрыта.

Спасатели оказали первую помощь и вывезли пострадавших в безопасное место. Прибывшим на место происшествия сотрудникам 103 были переданы двое взрослых и двое детей.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.