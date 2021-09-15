В Туркестане начался суд по делу смертельного отравления женщины и ее 4 несовершеннолетних детей.

В феврале этого года члены одной семьи скончались в результате отравления угарным газом. Следствие выяснило, что в доме незаконно был установлен иранский газовый камин. Работы по установке оборудования проводились с грубыми нарушениями, которые повлекли смерть 5 человек.

Перед судом предстали два директора фирм, осуществлявших в доме погибших монтаж, наладку газоснабжения и отопительного оборудования.

Напомним, 27 февраля 2021 года в 18.35 часов на пульт дежурной-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от службы «103», что в частном жилом доме г.Туркестан соседями обнаружены 5 человек без признаков жизни, из них 4 несовершеннолетних детей. Это мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Все погибли от отравления угарным газом. Глава семейства во время происшествия находился на лечении в г. Шымкент.