И снова о наболевшем. 61 ребенок пострадал от угарного газа в Шымкенте

В одной из квартир Шымкента едва не произошла трагедия. 22-летняя девушка резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

В это время в квартире находилась ее старшая сестра, которая успела вызвать скорую, до того как самой стало невмоготу. Пострадавших госпитализировали в реанимацию с подозрением на отравление угарным газом.

Аскар Шарип, инженер управления по чрезвычайным ситуация Енбекшинского района г.Шымкента:

«Чаще всего такие несчастные случаи происходят из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Избежать трагедии легко, если соблюдать требования безопасности. Нужно постоянно проверять работоспособность газовых колонок, очищать дымоходы и гофры, составить договор на техническое обслуживание газового оборудования, чтобы они ежемесячно обслуживали газовое оборудование».

В Шымкенте продолжают регистрировать отравления угарным газом. По данным санврачей, за текущий период 2023 года зарегистрировано 25 случаев отравления токсическим ядом, пострадали 109 взрослых и 61 ребенок.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«После попадания в дыхательные пути молекулы угарного газа попадают в кровь и связываются с молекулами гемоглобина, при этом образуется- карбоксигемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода и быстро развивается кислородная недостаточность».

Головокружение, слабость, головная боль и нехватка воздуха – основные симптомы при отравлении угарным газом. Достаточно несколько секунд после вдоха отравленным воздухом, чтобы летучий яд распространился по всему организму и с этого момента счет идет на минуты. Спасание пострадавшего зависит от быстрых действий, подоспевших на помощь.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«Необходимо как можно быстрее вынести пострадавшего на свежий воздух, облегчить дыхание, расстегнуть одежду, уложить на бок для того, чтобы предотвратить возможное западание языка, стимулировать дыхание, поднести нашатырь, растереть грудь и вызвать скорую помощь даже , если человек на первый взгляд находится в удовлетворительном состоянии, чтобы его осмотрел врач».

С прошлого года сотрудники отдела газовой инспекции начали штрафовать за ненадлежащее использование газового оборудования. В декабре 2022 года были оштрафованы — семеро жителей Шымкента, с начала этого года — 15. На рассмотрении еще 23 дела.

Асылжан Жанаев, руководитель отдела газотехнической инспекции управления контроля и качества городской среды г.Шымкента:

«Есть у нас административный кодекс, по 306 статье «Об административных правонарушениях по использованию газа» влечет штраф на физические лица в размере 7 , на субъект малого предпринимательства в размере 10, на субъекты среднего предпринимательства в размере 15, на субъектов крупного предпринимательства в размере 20 месячного расчетного показателя».

В городе 13 компаний, уполномоченных проверять дымоходы и оказывать необходимые услуги по обслуживанию газового оборудования. Каждый житель имеет право самостоятельно выбрать любую организацию и заключить с ней договор. Это можно сделать онлайн через программу » I- Shymkent» .

Асылжан Жанаев, руководитель отдела газотехнической инспекции управления контроля и качества городской среды г. Шымкента:

«Они имеют право предлагать свои услуги, но не имеют право заставлять, отключить от газа или оштрафовать у них нет таких полномочий. Но в законе прописано, что каждый потребитель должен заключить с любой из компаний. На проверку они должны приходить не менее 2 раза в год».

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов, специалисты рекомендуют приобрести газоанализаторы. Миниатюрное устройство в случае утечки подаст звуковой сигнал.

Аскар Шарип, инженер управления по чрезвычайным ситуация Енбекшинского района г.Шымкента:

«Такое оборудование стоит около 15 — 20 тысяч тенге. Совместно с акиматом мы проводим работу по установке малообеспеченным семьям устанавливаем , такое оборудование».

Специалисты не устают напоминать, что соблюдение элементарных правил безопасности — залог сохранения собственной жизни.