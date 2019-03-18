Новые данные появились из Центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева. На данный момент общее число обратившихся к врачам из-за отравления газом неизвестного происхождения составило 39 человек. 38 уже отпущены, один пока под наблюдением врачей.

Напомним, что сегодня в Шымкенте в средней школе № 54, расположенной в отделении Ынтымак, резко почувствовали себя плохо ученики разных классов этой школы. Неприятный запах чувствовался в помещении и на территории школы. Представители газовой экстренной службы не нашли утечки природного газа. На месте работали экстренные службы.

Всем оказана медицинская помощь.

Причина и происхождение вещества, предположительно газа, выясняется.

Специалистами СЭС, ИПЛ произвели отбор воздуха, а также произвели обследование школы, по результатам которого не обнаружили признаков газа или других веществ.

Состояние большинства пострадавших нормализовалось и не вызывает опасения.

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