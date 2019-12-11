В результате пострадали 28 человек, один умер

Так, 1 декабря сообщение об отравлении угарным газом поступило из мкр. Самал-2. В результате отравления угарным газом в одном из домов по ул. Мырзабекова пострадали 6 человек. Все они были оставлены в больницу, среди них один новорожденный и один ребенок трех лет, сообщает elitar.kz.

В одной из квартир дома №39 по ул. Аскарова также зарегистрировано отравление угарным газом. К счастью, в этот раз обошлось без госпитализации. Женщина 1986 г.р. поучила отравление легкой степень. По словам специалистов, прибывших на место ЧП, в квартире были нарушены технические условия монтажа газовых приборов – они вынесены на лоджию. В дымоходе проточного водонагревателя отсутствовала тяга.

Следующий несчастный случай произошел в мкр. Игилик по ул. Новостройка. Госпитализирована семья из 6 человек, среди которых трое малолетних детей – 2019, 2015 и 2014 г.р.

Прибыв на место вызова , аварийная бригада и здесь выяснила, что в дымоходе отопительного котла марки «DANI» отсутствовала тяга, а значит, угарный газ медленно скапливался в помещении, отравляя людей.

В одной из квартир дома №7 17 мкр. медицинская помощь потребовалась девушке 1999 г.р.. Она получила отравление угарным газом средней степени. Пострадавшую госпитализировали.

Обследовав квартиру. Аварийная бригада выявила нарушение ТУ монтажа, газовые приборы вынесены на лоджию. Самовольно установлен проточный водонагреватель, дымоход-гофра выведен через стену на улицу с контруклоном. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.

В мкр. Кайтпас медицинская помощь понадобилась двоим жителям одного из домов по ул. Ак желкен. Они получили отравление СО легкой степени.

Аварийщики выяснили, что в отопительном котле отсутствовала тяга.

<p «=»»>А троим детям, проживающим в доме №204 по ул. Валиханова, потребовалась госпитализация. В результате отравления угарным газом средней степени дети 2006. 2005 и 2014 года попали в больницу.Как выяснилось, владельцы жилья самовольно вынесли газовые приборы на лоджию, при этом с нарушением технологии монтажа. В результате в дымоходе газовой колонки отсутствовала тяга, а на шланге в месте соединения с газовой плитой и вовсе была выявлена утечка газа.

Еще три человека в результате отравления легкой степени попали в больницу. Все они – члены одной семьи, проживающей в доме №86 по ул. Байтурсынова.

А жительница одного из домов по ул. Астана была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом тяжелой степени. К сожалению, выявить причину, приведшую к ЧП специалистам газовой службы не удалось – в квартире нет владельцев.

Еще одно отравление легкой степени зарегистрировано в одном из домов по ул. Момышулы. Выяснить все обстоятельства также не получилось – абонента нет дома.

Семья из 4 человек – мама, папа и двое детей 2014 и 2013 г.р.,, проживающая по ул. Алмалы в 112 квартале также День президента провела в больнице. Причина – отравление угарным газом.

Специалисты выявили отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя марки ГазПРО.

А в Сайраме в 18:35 минут 1 декабря поступило сообщение об отравлении угарным газом с летальным исходом. Спасти девушку 1989 года врачи, к сожалению, не смогли. Она снимала квартиру в доме по ул. Куншуак в селе Карасу. По словам сотрудников ЧС отопительный котел в доме не был подключен. Видимо, девушка надеялась согреться теплом от газовой плиты, находившейся на кухне. Все обстоятельства выясняются.