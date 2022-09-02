Шымкент в тройке лидеров по коррупции чиновников

С января по июль текущего года в Казахстане на взятке попался 91 госслужащий. Это рекордное значение за последние годы, говорят аналитики Ranking. kz.

Как оказалось, больше всего коррупционеров в южных регионах — в топе Туркестанская область, Кызылординская и Шымкент.

Только в Туркестанской области с начала года на взятках попались 13 сотрудников акимата. Самое громкое разоблачение года коснулось экс-акима Кентау Даурена Махажанова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы. После того как в силу вступил обвинительный приговор аким Туркестанской области подал в отставку.

Следом по численности коррупционных правонарушителей также оказались Кызылординская область (11 человек) и город Шымкент (9 человек).

В целом в стране за январь–июль 2022 года такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года за руку поймали 87 коррупционеров. Стоит отметить, что именно в 2021-2022 годах численность служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысила показатели предыдущих лет (для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го — 23, 2018-го — 22).

В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:

• присвоение или растрату вверенного чужого имущества (п. 2, ч. 3 ст. 189 УК РК) — 28 человек;

• получение взятки (ст. 366 УК РК) — 26 человек;

• дачу взятки (ст. 367 УК РК) — 19 человек;

• мошенничество (п. 2, ч. 3 ст. 190 УК РК) — 14 человек.

Вопрос коррупции в стране всегда стоял остро, особенно в государственных органах. Команда Ranking.kz провела анализ коррупционных правонарушений, совершённых служащими акиматов страны.

За январь–июль 2022 года такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это «рекордное» значение за последние годы. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года за руку поймали 87 коррупционеров. Стоит отметить, что именно в 2021-2022 годах численность служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысила показатели предыдущих лет (для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го — 23, 2018-го — 22).

В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:

• присвоение или растрату вверенного чужого имущества (п. 2, ч. 3 ст. 189 УК РК) — 28 человек;

• получение взятки (ст. 366 УК РК) — 26 человек;

• дачу взятки (ст. 367 УК РК) — 19 человек;

• мошенничество (п. 2, ч. 3 ст. 190 УК РК) — 14 человек.