Шымкентец обокрал экс-возлюбленную после ссоры

На 1,5 млн обчистил квартиру бывшей сожительницы мужчина в Шымкенте, сообщает OTYRAR.

В дежурную часть Аль-Фарабийского РУП по каналу «102» обратилась местная жительница и сообщила о факте кражи. Со слов женщины, ее бывший сожитель обчистил квартиру, пока ее не было дома. У него имелись ключи. Он украл наличные деньги, прихватил с собой планшет «APPLE Ipad» и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила 1 360 000 тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (Кража).

Подозреваемого задержали по горячим следам в течение суток. В полиции он рассказал, что пошел на преступление после ссоры и таким образом хотел отомстить бывшей сожительнице. Похищенные предметы возвращены законной владелице. Проводятся следственные действия.