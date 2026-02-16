Реклама
Внук обокрал бабушку на 7 млн тенге

Редактор Жулдыз Ахмет
Необычный случай зарегистрировали полицейские в Туркестанской области. В Сауранском районе пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался внук потерпевшей. Молодой человек, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, в дневное время проник в квартиру, взломал сейф в спальне и похитил около 3 миллионов тенге и золотые изделия.

Общий материальный ущерб составил порядка 7 миллионов тенге. Похищенные украшения подозреваемый сбыл в одной из торговых точек.

Все необходимые процессуальные действия проведены в соответствии с законом, уголовное дело направлено в суд.

