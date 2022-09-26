Шымкентский романтик ежедневно признается в любви лепестками роз

Сердце и надпись «Люблю» практически ежедневно выкладывает житель Шымкента возле одной из остановок города, передает OTYRAR со ссылкой на информационно-аналитический портал Elitar.

Как пишет издание, каждый день горожане наблюдают милую картину — мужчина пожилого возраста усыпает лепестками роз остановку «Юг Сити». Здесь с утра романтик аккуратно и симметрично выкладывает форму сердца.

К такому красивому жесту уже привыкли местные, они отмечают — это отлично поднимает настроение. Сотрудники ЛТД «Турмыс» тоже не жалуются на необычное признание в чувствах, несмотря на ежедневную уборку листьев.

Сам пожилой романтик решил остаться неизвестным, единственное, пояснил — делает это просто так, для улыбки. Кому именно посвящены надписи и сердца, тоже остается загадкой.

«Вижу его часто, на вопрос, для кого все это, решил не отвечать, лишь скромно улыбнулся», — рассказала Татьяна, местная жительница.

Отметим, что на одну надпись уходит около сотни лепестков роз самых разных цветов: розовых, белых, красных. Жители мегаполиса композиции не разрушают, а с радостью делают памятные снимки на телефон.