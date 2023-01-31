Шымкентец разукрасил улицу признаниями в любви

Молодость, любовь и чуточку креатива. Неизвестный парень разукрасил одну из самых главных и оживленных улиц города оригинальным признанием в любви, передает OTYRAR.

Романтик, готов спасать свою любимую от дождя, делить одно сердце на двоих и просто укрыть ее от всех невзгод. На каждом деревце — любовное послание с надписью «НАРГИЗА Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», а еще мы нашли несколько фотографий загадочной героини.

Необычайно романтическая атмосфера царит на улице Байтурсынова перед торговым домом. Там раскинулся целый островок продажи и ремонта мобильных телефонов и прочей техники. Здесь весьма оживленно и всегда много молодежи, но никто в лицо не видел находчивого романтика. На всякий случай мы обошли торговые бутики и поспрашивали, есть ли среди них Наргиза или ее молодой человек.

«Нет, нет такой девушки. Вроде всегда на улице, а этого парня не видели. Это же столько времени надо развешать все эти бумаги. Мы постоянно тут, торгуем сотовыми телефонами. Когда он успел это все сделать? Просто загадка», — говорит Ануар, житель Шымкента.

Это оригинальное признание, пожалуй, мало кого оставило равнодушным. Прохожие снимают на видео и делятся записью в социальных сетях. Люди устали от холодной зимы, а это признание словно напоминание о приближающейся весне, говорят жители города.