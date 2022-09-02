Шымкентцы привезли четыре медали с чемпионата Азии по грэплингу

Шымкентцы привезли четыре медали с чемпионата Азии по греплингу — это один из видов смешанных единоборств.

Ребята заняли два первых, второе и третье место. По словам спортсменов, была напряженная борьба, ведь этот вид спорта сейчас набирает большую популярность.

Осеру Наби 16 лет, последние два года молодой человек посвятил смешанным единоборствам. На чемпионате Азии, который проходил в столице нашей страны, Осер выступал в весе до 50 килограмм и в напряженной борьбе стал чемпионом Азии.

«Все спортсмены были сильные. В полуфинале я встретился с россиянином, а в финале с нашим казахстанским спортсменом. Он был очень техничный, но я выиграл по очкам у меня 6 у него 2″, — говорит Осер Наби, чемпион Азии по грэплингу.

Чемпионат Азии по грэплингу проходил в Нур-Султане с 18 по 21 августа. В соревнованиях принимали участие спортсмены со всего Казахстана, а также из Узбекистана, Кыргызстана, России и даже Бразилии.

В чемпионате приняли участие семеро шымкентцев, четверо из которых стали призерами — двое чемпионами Азии, третий стал серебряным, а четвертый бронзовым призером.

«Соревнования были довольно сложные, спортсмены были сильнее меня, превосходил уровень. Получается, занял я третье место, соперники были с Казахстана. Думаю участвовать в отборе Казахстана по панкратиону и зимой по грэплингу. Есть мечта взять звание КМС, возможно мастер спорта», — говорит Бекзод Халдаров, бронзовый чемпион Азии по грэплингу.

Смешанные единоборства становятся все популярнее. Они закаляют дух, формируют мышление спортсмена, а на тренировках задействованы все группы мышц.

«Очень конкурентная борьба была, потому что у нас грэплинг очень хорошо развивается, набирает обороты. Школы очень сильные в Казахстане, тренировались все лето и сборы проходили», — говорит Нурсултан Алишев, тренер по ММА.

Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату Азии по панкратиону, Кубку Казахстана, а также турниру по грэплингу.