Чемпионат по жамбы ату прошел в Шымкенте

В Шымкенте прошел чемпионат Азии среди взрослых по жамбы ату.

60 спортсменов из 14 стран соревновались в четырех стилях: венгерский, корейский, турецкий, жамбы.

В составе сборной Казахстана выступили шесть спортсменов, трое из них Туркестанской области.

Не оказалось соперников, равных туркестанскому Батыру Бексауыту, который стрелял в турецком стиле.

За свое высокое мастерство он стал обладателем золотой медали, а в венгерском стиле — серебряной.

Ералхан Айкоз завоевал бронзовую медаль в венгерском стиле и бронзовую медаль — в корейском.

Сборная Казахстана по стрельбе из лука в верховой езде заняла второе общекомандное место.

Все спортсмены, прославившие страну на чемпионате Азии, являются воспитанниками Туркестанской областной школы национальных видов спорта.