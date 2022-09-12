Шымкентцы стали реже жениться и разводиться

С начала года в Казахстане связали себя узами брака 55,1 тыс пар. Это на 15% меньше, чем годом ранее.

Аналитики Ranking. kz подсчитали количество бракоразводных процессов в регионах страны.

Итак, больше всего пар зарегистрировали свои отношения официально в Алматы: 7,1 тыс. — на 14,7% меньше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли густонаселённые Туркестанская (6 тыс., минус 16,9% за год) и Алматинская (5,6 тыс., минус 17,1%) области.

Что касается Шымкента, здесь менее охотно шли в ЗАГС. С начала этого года в южном мегаполисе зарегистрировали лишь 3108 браков. Тогда как в прошлом году узами брака себя связали 3976 пар.

Зато количество разводов в стране также поубавилось. Всего с начала года развелись 9 тысяч казахстанских семей, это на 5 % меньше, чем годом ранее.

«Лидерами» по количеству зарегистрированных разводов стали Алматы (1,2 тыс.), Алматинская (1 тыс.) и Карагандинская (937) области.

Что касается Шымкента, здесь с начала года развелись 358 пар, это на 30 пар меньше, чем в прошлом году.

Меньше всего разводов пришлось на Кызылординскую область: всего 201.