Туркестанцы получили бесплатную юридическую консультацию

Во всех регионах страны одновременно прошла масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист».

Масштабная социально значимая акция «Народный юрист» одновременно проходит по всей стране. В Туркестане бесплатную юридическую помощь оказывают авторитетные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, сотрудники миграционной полиции.

Подавляющее большинство обратившихся сегодня стали жертвами мошенников.

«Попавших в ловушку мошенников очень много. Безработные обманутые люди, которые сами влезают в долги, звонят мошенникам и закрывают 150 из 750 тысяч тенге. Люди отдают последние деньги и остаются без копейки», — рассказывает Гульнар Пернебаева, адвокат.

Cотрудник юридической палаты Кызылорды и Туркестана уверяет, если не блокировать мошенников, которые чувствуют себя вольготно в социальных сетях, ситуация усугубится.

Главная цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса и студентам.

«К нам обратился за советом студент третьего курса Казахско-Турецкого университета. Мы объяснили, какие документы нужны, куда идти и что делать», — говорит Жасулан Тулаков, главный специалист управления департамента агентства по делам госслужбы по Туркестанской области.

Юристы консультируют, а госорганы ведут прием граждан. Он не ограничивается по времени, приём будет идти до последнего посетителя.

«Жалобы регистрируются. По ним, если требуется долгосрочный анализ, ни одно заявление не остается без рассмотрения», — заявил Титан Жунусов, руководитель управления департамента агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Проект «Народный юрист» действительно стал всенародным и имеет поистине общенациональное, государственное значение. А потому проводить акцию будут на регулярной основе, обещают организаторы.

Шынар Оразова