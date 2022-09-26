В Сайрамском районе готовятся сносить функционирующие фермы

На юге страны, в Сайрамском районе, по решению суда готовятся сносить незаконно построенные фермы.

Аграрии в недоумении: десятки лет они работали там, а теперь выяснилось, что землю использовали не по целевому назначению. Под снос попадают и овощехранилища. Вокруг 11 объектов бизнеса в селе Карабулак разгорается нешуточный скандал.

Житель Карабулака Мамыткарим Ниязтаев теперь обязан снести коровник и уплатить штраф за использование земли не по целевому назначению. Здесь надо было не скот выращивать, а растения. Единственный источник дохода оказался вне закона, говорит фермер.

«В 2009 году сюда не смогли подать воду и участок продали. Я взял его. Так как полива нет, сделал ферму, начал разводить скот. Сейчас в день получаем до 250 литров молока. Также продаем мясо. От этого кому вред?», — говорит Мамыткарим Ниязтаев, житель с. Карабулак.

В такой же ситуации оказались 11 предпринимателей. В развалины превратят не только фермы, но также овощехранилища, холодильники и склады. Суд выяснил, что им нельзя было строить помещения на земле сельхозназначения.

«За постройку этих зданий заставили выплатить штраф и в конечном итоге заставили сносить, как видите. Всё подлежит к сносу. Это несправедливо. Возведения этого здания тоже немаленькая сумма», — говорит Турапжан Махамаджанов, житель с. Карабулак.

Сейчас у многих урожай яблок, сливы и граната пропадает прямо на деревьях. Аграрии не собирают, говорят, хранить его будет негде. А продать сразу весь урожай не получается.

«Теперь говорят нам всё сносить и на другом месте построить. А где? Куда мы пойдём? Если это незаконно, пожалуйста, сделайте законным. Куда они смотрели, когда всё это строилось. Сотрудники акимата обещали оформить документы, но не сделали», — говорит Бактияр Халжалел, житель с. Карабулак.

Узаконить строения у фермеров так и не получилось, так же как и поменять целевое назначение участков. В районном акимате говорят, что у проблемных объектов, несмотря на решение суда, всё же есть шанс устоять.

«Я им сказал: если вы выиграете в Верховном суде, мы можем пересмотреть и земельный участок сделать целевое назначение под бизнес. Под склад тоже можно. Вот так можно решать вопрос», — говорит Камилжан Абдилахатов, аким с. Карабулак.

Фермеры намерены защищать свои права в Верховном суде. В противном случае им придется сравнять с землёй некогда процветающий бизнес. Вопрос незаконного строительства в Карабулакском сельском округе уже достиг впечатляющих масштабов. Выяснилось, что кроме ферм без документов сельчане возвели более тысячи домов.