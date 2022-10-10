Шымкентцы жалуются на дорогие овощи

Премьер-министр страны призвал делать запасы в овощехранилища на зиму.

По словам Алихана Смаилова, самое время покупать овощи по низким ценам. Все для того, чтобы не дать ценам на них вырасти. Закупаться овощами советуют и экономисты, но не государству, а покупателям, которые хотят сделать заготовки на зиму — соленья или заморозки. Ведь цены на помидоры, огурцы, баклажаны и многое другое, несмотря на меры принимаемые правительством, растут.

Прилавки шымкентских рынков ломятся от обилия овощей. Сезон заготовок на зиму уже начался, но покупателей не так много — дорого. Продавцы говорят, если в прошлом году в это время помидоры они продавали по 300 тенге за килограмм, то сегодня цена подскочила вдвое. Цена огурцов — со 120 тенге до 450. Подорожание коснулось всех сезонных овощей.

«По 150 были, самая низкая цена на болгарский и на баклажаны, сейчас по 300 тенге. Мало берут, раньше по 2-1 коробке брали, сейчас по 10-5 килограммов берут», — говорит Шайра Назирова, продавец.

Местный чеснок подорожал с 1200 до 1500 тенге за килограмм. Владельцы теплиц признаются, им проще отправить выращенную продукцию оптом за границу, чем продавать небольшими партиями местным реализаторам. Это отразилось и на покупателях. Люди говорят, в этом году закрутки на зиму если и делают, то немного.

«Я закрутила сацибеле, но дорого в этом году«, — говорит покупательница.

«Конечно, спасают закрутки, хотелось бы цены пониже, дорого«, — говорит жительница Шымкента.

«Хватило бы на еду, коммунальные и покушать, замораживать берешь понемногу, а закручивать нет», — говорит женщина.

Премьер-министр страны призвал пополнить запасы овощехранилища, чтобы сдержать цены. А экономисты советуют закупать овощи впрок рядовым казахстанцам. Цена помидоров, огурцов, баклажанов и других овощей зимой обычно увеличивается вдвое.

«Сейчас также растут энергоносители для тепличной продукции, отопление, тарифы везде растут, пленка для теплицы, комплектующие, удобрения растут, инфляция и то что сейчас цена и через 1-2-3 месяца уже в зимний период с учетом транспортировки, у нас большинство теплиц в Туркестанской области находятся, все будет дорожать», — говорит Арман Байганов, экономист.

По официальным данным, социально значимые продовольственные товары в стране с начала года подорожали почти на 20%. Основную долю составляют овощи.