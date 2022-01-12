Взяв в руки лопаты и веники, сотрудники коммунальных служб убирают следы погромов.

Помогают комунальщикам и работники культуры — они пытаются восстановить выставочный центр и дворец Туркестан. Раньше эти здания красовались в центре Шымкента. Сейчас их сложно узнать. По словам представителя управления культуры, мародеры нанесли колоссальный ущерб. Помимо разграбленных офисов сожгли 6 машин управления.

«4 объекта, расположенные рядом с акиматом, — это библиотека Аль-Фараби, театр имени Шанина, выставочный центр и дворец Туркестан. Последние два объекта пострадали больше всех. Ущерб пока подсчитывается. На уборку территории было задействовано порядка 700 человек, это и сотрудники нашего управления, волонтеры и коммунальные службы. Очистка уже полностью завершена», — рассказал Демеугали Бахов, заместитель руководителя управления культуры г. Шымкента.

Полностью восстановлено и движение общественного транспорта. По словам замакима города, автобусы вышли на линии и работают в штатном режиме. Напомнил Максут Исахов и о поврежденных во время беспорядков автобусах. Лишь чудом, никто из горожан не пострадал.

«4 автобуса у нас сгорели, три автобуса принадлежащие компании «Т-Бас» и четвертый автобус, один автобус «Шымкент Бас». Сейчас их стоимость оценивается и после этого мы предъявим государственную комиссию. Надеюсь государство возместит им эти убытки. Что касается камер! Что касается ущерба, более 200 камер были повреждены. Пока компания за свой счет все восстанавливает. Входят в положение, восстанавливают. Но, мы потом говорим, значит нам представите расчет и я надеюсь, им восстановят ущерб«, — рассказал Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

В банкоматах Шымкента снова можно проводить операции с наличными. А полиция продолжает выявлять и задерживать экстремистов.

Огнестрельное оружие, ножи и биты. В департаменте полиции сообщили, что на блокпостах проверили более 14 тысяч автомашин. Изъят газовый пистолет, обрез с 6-ю патронами, травматический пистолет переделанный на боевой, так же с патронами. Кроме этого, изъяты 26 новых смартфонов. Их украли в одном из торговых центров Алматинской области. Задержаны 8 подозреваемых, которые участвовали в беспорядках.

Днем, пока не действует комендантский час, в Шымкенте работают почти все объекты бизнеса — магазины, кафе, салоны. А в палате предпринимателей сообщили о 23 объектах, которым мародёры нанесли ущерб на более чем 226 млн тенге. Это — предварительные подсчеты.