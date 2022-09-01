В Шымкенте 48-летний мужчина впервые пошел в школу

Свой первый учебный год 48-летний ученик проведет в стенах колонии строгого режима, передает OTYRAR.

Первый звонок прозвенел не только в школах, но и в исправительных учреждениях города. В Шымкентской колонии 167/2 для 48 осужденных начался учебный год. Возраст учеников самый разный, есть даже те, кому почти 50.

Диас (имя изменено) впервые в жизни пошел в школу. Он отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности ИЧ-167/2 в Шымкенте. Детство его прошло на улице. Родители умерли рано, а родственники отказались от него. Он никогда не ходил в школу, не умел читать и тем более писать.

«С детства по-мелкому воровал – кушать хотелось, иногда попрошайничал. Дома своего не было. Первый раз попал в колонию, когда мне было 20 – украл в магазине. Потом другой срок. Но никогда не хотел учиться, стыдно было, что ничего не умею. С нами часто проводят занятия, показывают фильмы, тренинги психологические, рассказывают про книги. Вот и я захотел научиться читать. Долго сомневался, боялся даже. Но все-таки решил пойти в школу», – рассказывает Диас.

Заключенные, которые в первый раз решили получить образование, идут сразу в шестой класс, такая программа. Там преподаватели будут преподавать уроки литературы, математики, истории. Диаса и его сокамерников научат письму и чтению.

«На самом деле, многие из тех, кто отбывает наказание в учреждении, не могут читать и писать. Для некоторых написать свои фамилию и имя сложно. Мы стараемся дать им начальное образование. Некоторые обучаются в колледже», — прокомментировал начальник воспитательного отдела Боранов Талгат.

В этом году 48 осужденных впервые пошли в школу. Всего в учреждении обучается 72 ученика. Всем предстоит по окончанию обучения сдавать тестирование как всем учащимся школ.