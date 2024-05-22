На 1,7 млрд тенге незаконно обменял криптовалюту житель Шымкента

Шымкентского бизнесмена приговорили к тюремному сроку на 2 года за незаконное извлечение криптовалюты.

Об этом сообщили в городской прокуратуре. По данным надзорного органа, злоумышленник на протяжении 5 лет предоставлял услуги по обмену цифровых активов без лицензии. Он промышлял незаконной деятельностью на платформе «Binance» и успел заработать почти 2 млрд тенге. Надзорный орган выявил данный факт по оперативной информации и завел против горе-бизнесмена дело.

Жанерке Атыкаева, официальный представитель прокуратуры г. Шымкента:

«Прокуратура города предупреждает жителей Шымкента об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов. Приговор не вступил в законную силу»