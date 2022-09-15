Встреча выпускников в другой эпохе

Встреча выпускников… Эта прекрасная традиция уходит корнями в давние времена и свойственна всем слоям «ученического» сообщества.

Будь то обычная средняя школа, будь то высшее учебное заведение. Но как-то так повелось, что этой традиции привержено более-менее молодое поколение, в ком еще не угас товарищеский энтузиазм. Например, школьники, которые после последнего звонка и бурного выпускного вечера торжественно дают зарок: «А давайте мы пообещаем друг другу, что обязательно встретимся лет так через двадцать – вот будет интересно, кто кем стал и кто как выглядит?»

Это молодость со свойственным ей оптимизмом и уверенностью в неисчерпаемости своих сил… Но как же удивительно мне было получить такое редакционное задание: надо, мол, написать о встрече выпускников Чимкентской школы МВД… сорок лет спустя! Нечего было удивляться –

надо было выполнять.

Как это было

Перед встречей с бывшими выпускниками прикидывала: допустим, 40 лет назад курсантам было лет по двадцать, если не больше. Значит, нынче им как минимум по 60 лет, не меньше. У каждого сейчас свои заботы и свои болячки. Это же какой нужен титанический организационный труд, чтобы взять и собрать былых товарищей из той далекой советской эпохи? И какую же ностальгическую любовь надо иметь к своей милицейской «колыбели», чтобы пронести ее через столько десятков лет? А ведь считается, что полицейские отнюдь не сентиментальны…

В своих подсчетах я не ошиблась. Главный организатор юбилейной встречи выпускников – майор полиции в отставке Мамытбек Илесбеков – действительно вышел из стен школы милиции 25-летним юношей, вспоминает ее с необыкновенной любовью и теплотой. Правда, называлась школа в те времена более сложно и уважительно: «Чимкентская средняя специальная школа МВД СССР подготовки начальствующего состава», то есть имела статус союзного значения.

«Перед поступлением в нашу школу в 1980 году я уже работал в системе МВД: в патрульно-постовой службе (ППС) в Чимкенте, – вспоминает Мамытбек Ахаевич. – Все мы, работники «низшего» милицейского звена, хорошо понимали, что если не получить специального образования, то дальше ты никак не продвинешься вверх по служебной лестнице. Поэтому поступить в школу МВД в то время было делом непростым, конкурс был достаточно серьезным: 3-4 человека на место. (Как в настоящий вуз, подумала я).

Да и преподавательский состав у нас был отличный: к нам ехали преподавать лучшие специалисты со всего Советского Союза! Многие абитуриенты при поступлении не выдерживали сложных вступительных экзаменов. Представьте, надо было писать диктант на русском языке и сдавать устно историю СССР. Не всякому выпускнику казахской школы из глубинки это было по силам…

Требования к курсантам были очень строгие, не только насчет дисциплины, но и к образовательному и идейно-политическому уровню. Да и мы старались оправдать оказанное нам доверие. А как было не стараться! Достаточно сказать, что начальником школы МВД тогда был генерал-майор Кулахмет Халменов – человек, ставший примером для многих работников милиции той поры, да и сейчас его не забывают…

Учебные предметы тоже были сложные: основы юридического права, доскональное знание действующего Уголовного кодекса, криминалистика… У нас делался акцент не только на строевую и физическую подготовку, но и на отличные знания по специальным дисциплинам. Хорошо помню нашего преподавателя по криминалистике… Вот она была требовательная до чрезвычайности, но и сама свой предмет знала превосходно, причем курсантов всех без исключения знала поименно, что свидетельствовало об уважении к каждому ученику.

Состав курсантов у нас был многонациональным.

В школе МВД учились из всех уголков Советского Союза: казахи, киргизы, русские, татары, узбеки, таджики, корейцы, чеченцы, ингуши, осетины, азербайджанцы, всех и не вспомнишь… Но никогда у нас не было никаких распрей на национальной почве. Всех объединяло желание как можно лучше овладеть выбранной профессией и стремление к полному соответствию моральному кодексу чести работника внутренних дел. А милиционеру должны быть присущи такие качества, как мужество, честность, порядочность, сдержанность, уважение к закону и конкретному человеку.

Да, конечно, и в наше время в рядах милиции встречались случаи коррупции или превышения должностными полномочиями, не без этого, но в основном мы все старались не запятнать чести мундира, высокого статуса профессии и своего доброго имени.

После двухгодичной учебы нам вручали дипломы установленного образца, и мы выходили из школы МВД уже офицерами внутренней службы с погонами лейтенантов. Мы получали в школе МВД среднее специальное образование, но после нее могли продолжить учебу, например, в вузах Алма-Аты или Караганды. Наших выпускников туда брали охотно: знали, что базовые знания мы получили глубокие и качественные. В общем, это была отличная путевка в жизнь, открывающая все дороги к дальнейшей профессиональной карьере. И мы всегда старались быть верны той присяге на верность Родине, которую принимали от души и всего сердца».

Нелегкий поиск ветеранов

По словам Мамытбека Илесбекова и еще одного моего собеседника майора в отставке Жумагали Жунисбекова, поиск выпускников 1982 года начался задолго до надвигающегося события. Надо было найти, выяснить всех, кто откликнется на призыв организаторов, кто сможет приехать, кто способен на это по возможностям и по здоровью. Это оказалось очень сложной, почти неподъемной задачей. Выпусники-ветераны после окончания школы были распределены в разные регионы Казахстана.

Одно дело – пригласить на дружескую встречу шымкентца, живущего в соседнем районе города, а совсем другое – уговорить приехать сокурсника, допустим, из Кокшетау или Семея. Конечно, поиск и последующая переписка оказались бы совсем невозможной задачей, если бы не интернет и соцсети. Хотя лично я до сих пор не могу понять, как это можно было просто технически отсортировать из уймы жителей огромного Казахстана 50 нужных выпускников именно этой школы, именно этого выпуска.

Понятие «пригласить» подразумевает, что у хозяев есть вполне конкретные обязательства. Они должны позаботиться обо всем: о встрече гостей буквально на перроне вокзала, размещении их на время пребывания, об организации культурной программы, о достойном праздничном оформлении места встречи и последующих проводах. Даже о памятных медалях в честь этого события устроители побеспокоились заранее, а это тоже не минутное дело. Надо было разработать эскиз, согласовать и утвердить его «где надо», проконтролировать качество исполнения, а затем выкупить… В общем, хлопоты были неимоверные, за что организаторам отдельная честь и хвала!

И вот еще о чем хочу упомянуть. Мероприятия такого уровня не могут обойтись без значительных материальных затрат. Я было решила, что ветеранам поспособствовали какие-нибудь спонсоры или единомышленники из ведомства МВД, что было бы логично. Но нет, разубедили меня. Встреча готовится самими ветеранами благодаря добровольной складчине от скромных пенсионных доходов. Надо поистине безмерно любить свое прошлое и свою профессию, чтобы ничего не жалеть для сохранения памяти и традиций.

Память – главная повестка дня

А теперь конкретнее. Встреча, запланированная на 15 сентября, будет состоять из нескольких этапов. Первый – это собственно встреча приезжих гостей. Всего будет 38 ветеранов, из них только пять местных, которые, как хозяева, распределят между собой обязанности по встрече и размещению. Какова же география приезжающих? Она действительно обширна.

В Шымкент приедут бывшие выпускники из Алматы, Талдыкоргана, Павлодара, Кокшетау, Атырау, Орала, Тараза, Кызылорды. Все приезжают на поездах, только один из Семея прилетит самолетом. «В гостиницу будете устраивать их на ночлег?» – спросила я. «Если кто с семьей приедет, тогда в гостиницу, ну а кто «холостой», конечно, у себя дома примем. Свои же люди – все сделаем, как полагается по законам гостеприимства!»

Встреча будет на том же «историческом» месте, где располагалась бывшая школа милиции. От нее, правда, осталось только название автобусной остановки – «Школа милиции», а сейчас там находится учебный центр начальной подготовки МВД.

Первый день ветеранского слета начнется с поминовения тех, кто уже ушел из этой жизни в мир иной – в честь их светлой памяти мулла прочтет слова Корана. Судьба распорядилась так, что они не смогли присутствовать на этой встрече (а ушедших 12 человек), но кто знает, может, их души услышат благодарные слова друзей и по-доброму порадуются за живых…

Следующий день начнется большой экскурсией по городу, который гости знавали 40 лет назад совсем другим, далеким от понятия «мегаполис», а потом посмотрят на современное место своей былой учебы, которое тоже изменилось до неузнаваемости. Позже, конечно, будет и вручение памятных медалей, и непосредственное дружеское общение за щедрым дастарханом…

Думается, что ветеранам милиции будет о чем поговорить по душам. Ведь встретятся они уже в другой эпохе, в другой реальности, обремененные прошедшими жизненными испытаниями, событиями и впечатлениями. Расскажут о своих повзрослевших детях и внуках, о том, чем занимаются сейчас. Вот Мамытбек Илесбеков, например, ударился в сельское хозяйство, Жумагали Жунисбеков «работает» дедушкой – у него аж 18 внуков разного возраста и характера.

Но вот что видно даже невооруженным глазом: эти люди и сейчас не ощущают себя пенсионерами или милиционерами в отставке. Они – офицеры запаса! Потому что, если страна, не дай Бог, подвергнется какой-либо серьезной опасности, они не задумываясь встанут на ее защиту. Такая у них закалка, такой нравственный настрой, такое патриотическое воспитание – ибо родом они из школы МВД СССР…

Елена ЛЕТЯГИНА