«Вечер воспоминаний» прошел в Интеллектуальной Школе в Шымкенте

Ряд учебных заведений в системе NIS открыли свои двери для выпускников.

По инициативе Объединения выпускников интеллектуальных школ (далее NIS Alumni) в Шымкентской NIS физико-математического направления состоялся форум Samgau, в котором приняли участие выпускники, закончившую школу 6 месяцев и 6 лет назад.

Вечер воспоминаний, собравший около 70 выпускников, позволи вспомнить 10-летнюю историю шымкентской Интеллектуальной школы. Сегодня ее выпускники вносят значимый вклад в развитие страны, трудятся в самых различных сферах. Своим опытом они делились на специальных секциях.

В числе 20 спикеров форума был и Жандос Булегенов, один из первых выпускников, который занимался астрофизической научной работой в стенах школы и ориентировал свое будущее на финансовую сферу. Он представил ученикам историю своего успеха.

«Когда я только поступил в школу, меня удивили взаимоотношения между учителями и учениками. У преподавателей научился свободно и творчески мыслить. Для меня это ценные качества. «Добивайся всего сам» — этот принцип гарант многих наших успехов», – говорит Жандос Булегенов.

Амбассадор Объединения NIS Alumni Даяна Садуова высоко оценила уровень организации форума и выразила благодарность.

«Проведение форума Samgau было лишь идеей. Прочувствовав сегодняшнюю атмосферу, хочу поблагодарить шымкентскую школу», – сказала Даяна Садуова

Нурлыбек Токтаров, студент медицинского факультета Назарбаев университета, вернувшийся в стены родной школы, спустя пять лет, как ее закончил:

«Я нахожусь в постоянном поиске и этому я научился в своей школе»:– «Lifelong learning» — этот принцип сформировался у меня в школе. О качестве мирового уровня и международных конкурсах я узнал, когда учился в интеллектуальной школе. До этого я был простым сельским мальчишкой. NIS – полностью изменила мою жизнь.

В завершение форума выпускники посмотрели концерт, подготовленный учениками школы и получили благодарственные письма.