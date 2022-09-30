В Туркестанской области открываются новые школы

В Туркестанской области строят новые школы. Три учебных заведения распахнут двери уже в этом году в Тюлькубасском районе, еще столько же откроют там в 2023 году.

В районе регистрируют большое количество первоклассников, поэтому родители уже давно просят построить дополнительные здания.

Школу в поселке Таусагыз построили еще в прошлом веке. Школьников и родителей не пугает солидный возраст постройки, куда хуже, по их словам, ситуация с дефицитом мест. 900 детей оказалось сложно вместить в этом здании.

«В настоящее время строится дополнительный корпус на 150 мест. Строительство началось, это будет трехэтажное здание. Современные кабинеты с интерактивными досками. Когда закончат, мы сможем учиться в одну смену», — говорит Нурлыбек Каратаев, директор школы.

Разгрузить пытаются и другие школы, где дети вынуждены учиться в тесноте. Такие объекты инфраструктуры становятся для сельчан важными и ожидаемыми. До конца года чиновники обещают сдать в эксплуатацию три школы в Тюлькубасском районе. Еще столько же будут переходящими на следующий год.

«Подрядчик сейчас две школы строит, одна из них – малокомплектная основная средняя школа имени Турсынбекова. Она на 150 мест. Строительство закончится в декабре. Кроме этого, в селе Бахыбек – на 600 мест. Есть еще школа имени Жандарбекова – на 90% закончена», — говорит Макан Жаппарулы, специалист районного отдела развития человеческого потенциала.

В этом районе сейчас проживают 115 тысяч человек, из них 23 тысячи – это школьники. Количество тех, кто садится за парты учиться, ежегодно увеличивается, говорят специалисты. За счет активного строительства удалось всё-таки избавиться от аварийных и трехсменных школ. Всего же в Туркестанской области не хватает почти 200 школ. Построить их планируют в течение трёх лет.