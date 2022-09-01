Водителя с СГУ привлекли к ответственности

Водителя авто с незаконно установленным сигнальным громкоговрящим устройством привлекли к ответственности в Шымкенте.

Сотрудники Полка патрульной полиции ДП Шымкента по Алматинской трассе остановили транспортное средство марки «Ваз 2107». В ходе проверки обнаружено что в автомобиле установлено СГУ.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 603 КоАП РК (Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)). Также автомобиль водворен на штрафстоянку.

Полицейские просят водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.