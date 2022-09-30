Ввоз наркотиков на границе пресекла служебная собака «Имерек»

Служебная собака по кличке Имерек помогла задержать гражданина Узбекистана при перевозке наркотиков на границе.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило оперативная информация с пограничного поста «Жибек жолы». Выяснилось, что при прохождении контрольно-пропускного пункта из Узбекистана в Республику Казахстан, на одного из иностранцев сработала служебная собака по кличке «Имерек».

Стражи порядка остановили и проверили подозрительного мужчину. При обыске в правом кармане куртки иностранца полицейские обнаружили предмет, похожий на наркотическое средство.

Изъятый свёрток направили на экспертизу, которая подтвердила, что наркотиком является «марихуана».

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».