Героин пытался завезти иностранец через Сарыагаш

Полицейские Туркестанской области пресекли ввоз наркотиков на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы».

Гражданин Узбекистана при переходе границы был задержан полицейскими. В его кармане обнаружили героин и психотропные вещества. С какой целью мужчина завозил «увеселительно-смертельные порошки» неясно. А помочь вывести злоумышленника на чистую воду помогла служебная собака по кличке «Минти». Увидев подозреваемого, она тут же громким лаем подала знак.

Сейчас по факту попытки перевозки наркотиков проводится досудебное расследование. Наказание определит суд. А полицейские Туркестанской области напоминают о том, что на границе страны усиленные меры безопасности и тотальный контроль.