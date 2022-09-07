Выпускница «Бастау» превратила хобби в прибыльный бизнес

Если есть желание открыть свое дело, помогут. С каждым годом растет число граждан, которые обучаются бизнесу по различным государственным программам.

Например, в Ордабасинском районе индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса не только вносят вклад в экономическое развитие края, но и способствуют решению социальных проблем.

Многодетная мать Алтынай Кулаева в декретном отпуске не сидит без дела. Женщина успевает воспитывать четверых детей и занимается любимым делом — печёт и неплохо на этом зарабатывает.

Алтынай Кулаева, жительница Ордабасинского района:

«Я работала воспитателем в садике. Находясь в декретном отпуске, решила не сидеть сложа руки, а заняться тем, что я всегда любила — печь пирожные и праздничные торты. Своё дело я открыла четыре года назад. В Тамерлановке не было цехов, никто на заказ не готовил кондитерские изделия. Все ездили в Шымкент. Начала свой бизнес с 20-ти тысяч тенге, закупила сырьё. И дело пошло. Заказов было так много, что пришлось взять в помощницы подругу».

Мечта Алтынай — открыть небольшое кафе-магазин для сельчан — тоже сбылась. Кондитер прошла обучение основам предпринимательства на курсах по проекту «Бизнес Бастау» и получила сертификат.

«По проекту «Бизнес бастау» я выиграла грант. На 505 тысяч тенге купила кухонный комбайн и газовую плиту. И дело пошло. Я арендовала здание, открыла цех и магазин кондитерских изделий. В Фонде поддержки предпринимателей мне помогли, я взяла кредит под 4 проценнта. На 4 млн купила холодильник и необходимое оборудование. Есть планы, будем расширяться. Хочу открыть в селе еще один цех и магазин. Сейчас у меня работают четыре женщин. В будущем их будет больше, так как есть спрос на кондитерские изделия«, — рассказывает предпринимательница.

В Ордабасинском районе по программе «Еңбек» трудоустроено на постоянную и временную работу 1 470 местных жителей. Гранты получили 10 человек. Направлены на социальные рабочие места 179 сельчан. С начала года 228 безработных трудоустроены на оплачиваемые общественные работы. 108 человек направлены на работу по молодежной практике.

В этом году в основной капитал района привлечено 13 млрд 900 миллионов тенге инвестиций. Их направили на различные сферы, в том числе на обустройство столовых вдоль автобанов.