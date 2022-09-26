Юбилей дружбы Казахстана и Узбекистана отметили в Шымкенте

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

За круглым столом в доме дружбы собрались представители ассамблеи народа Казахстана, узбекского этнокультурного центра, учителя, врачи, руководители университетов, телеведущие и аксакалы. В Шымкенте отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. В городе прошла международная конференция. За годы независимого развития отношения между странами развивались в духе взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного партнерства.

«У нас в гостях делегации из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и со всех регионов Казахстана. Сегодня мы обсуждаем вопросы гуманитарного, культурного, человеческого взаимодействия, их развития, не только с Узбекистаном, но и всех стран Центральной Азии. Мы осуществляем совместные проекты. Это яркий пример эффективной народной дипломатии, когда между обычными людьми, обычными общественными организациями установились дружественные отношения. Я очень рад, что в Шымкенте проходит такая конференция, я думаю это еще один кирпичик в золотых мостах между нами. У нас есть очень много механизмов задействования ассамблеи в сотрудничестве с Узбекистаном, есть послы дружбы, мы поддерживаем связи с комитетом по делам национальностей и казахскими этнокультурными объединениями Узбекистана, совместные встречи, поездки, мероприятия, круглые столы, конференции, весь спектр человеческих отношений, которые мы развиваем», — говорит Марат Азильханов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Казахстан и Узбекистан соединяет самая протяженная в Центральной Азии граница, которую по праву можно назвать границей дружбы. Важную роль в поддержке двусторонних отношений и дальнейшем сближении наших народов играют проживающие в наших странах многочисленные казахская и узбекская диаспоры, для которых созданы благоприятные условия для развития национальной культуры, языка и традиций.

«Я хотел отметить что в мире неспокойно, некоторые государства с друг-другом воюют, нам надо сохранить мир и согласие в центральноазиатском регионе. Мы в мире живем. Один из приоритетных направлений ассамблеи — это укрепление межэтнических отношений и создание диалоговой площадки, это не на пустых словах. Сегодня были затронуты очень важные вопросы, о том что мы казахстанцы на территории Казахстана могли ходить в Узбекистане 30 дней без временной прописки, у нас это есть. Мир и согласие это самое главное, и международная конференция даст свои плоды. Самое главное провести спортивные состязания, концертные программы, межкультурные мероприятия отношения, и хотел бы отметить что много соревнований мы проводим между двумя государствами», — говорит Икрам Хашимжанов, председатель ассоциации узбеков «Дустлик».

В Казахстане и Узбекистане функционируют национально-культурные центры, действуют школы с узбекским и казахским языками обучения, издаются газеты и журналы на казахском и узбекском языках. В казахстанских высших учебных заведениях обучается свыше 14 тысяч студентов из Узбекистана.

«Моя самая близкая подруга, она автор телепередачи на казахском языке в Узбекистане, у нас больше 300 казахских школ в Узбекистане, будет олимпиада по казахскому языку и литературе, я как радио журналист, мы ведем радиопередачи, телепередачу на казахском языке. У нас очень хорошие отношения с узбекской интеллигенцией в Казахстане. Недавно я была в Туркестане во второй школе. Они танцевали узбекские и казахские танцы. Сегодня я была в 14 школе, там тоже танцевали узбекские танцы, и я думаю что у нас корни одинаковые и будущее тоже одинаковое, и мы очень друг-друга любим, и без переводчика понимаем друг-друга», — говорит Хулкар Хамраева, посол дружбы Казахстана в Узбекистане.

География сделала нас близкими соседями, история превратила нас в братьев, а экономика сформировала из нас добрых и надежных партнеров. И на следующие 30 лет дипломатических связей у наших двух государств большие планы — еще более укрепить дружбу и взаимопонимание между нашими родственными народами.