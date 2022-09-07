Зачем нужно добровольное медицинское страхование?

Касым-Жомарт Токаев еще на расширенном заседании правительства назвал систему обязательного медицинского страхования неэффективной.

А сфера медицины остается недофинансированной и некоторые казахстанцы остаются за бортом и не получают положенные медицинские услуги или идут к частникам, из за больших очередей на процедуры.

Два месяца назад жительница Шымкента, Гульдана Даурен обратилась в поликлинику с недомоганием. Лечащий врач направил ее к узкому специалисту, но тот заявил, без УЗИ не приму. Правда, пройти его в поликлинике девушке не удалось, свободная запись на процедуру была только через месяц. Девушке пришлось пройти УЗИ в частной клинике за свои деньги.

«Мне сказали что у УЗИстов нет ни свободной минуты, и ближайшее свободное окно только через месяц. А у меня не было времени ждать, поэтому я обратилась в клинику, заплатила 5 тысяч тенге. Но почему я должна платить или ждать? Из моей зарплаты каждый месяц отчисляют деньги за обязательное медицинское страхование», — говорит Гульдана Даурен, жительница г.Шымкента.

Специалисты фонда говорят, пациентке должны были сделать УЗИ в течение трех дней или направить в любую другую медицинскую организацию Шымкента на бесплатное обследование. И советуют, если направление не дают — жалуйтесь. Ведь оплатив взнос, пациент имеет право получить медицинскую услугу вовремя. Также и с врачами, если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет нужного узкого специалиста, идти к частникам не нужно.

«Если по месту прикрепления нет каких либо специалистов, каких либо оборудования, исследований, вплоть до лабораторных исследований, все медицинские организации им доступна база соисполнителей, они имеют договора, если их нет, то они создают договор направлением», — говорит Сабит Куралбек директор филиала ФСМС по г.Шымкенту.

Все взносы в фонд социального медицинского страхования, аккумулируются в национальном банке. Часть средств на запланированные медицинские услуги направляют в медицинские организации, зачастую на дорогостоящие операции. Еще часть оставляют на случай ЧС и под инвестдоходы. Но ресурсы тем не менее ограничены. Поэтому президент страны в своем послании поручил рассмотреть варианты внедрения системы добровольного медицинского страхования. В минздраве говорят, его будут развивать параллельно с обязательным. Но взносы в ФОМС никто не отменял.

«Те услуги, которые не охватываются в ГОБМП и ОСМС, могут быть застрахованы самим человеком или компанией в добровольном медицинском страховании. А может быть и параллельно, например, та же медицинская помощь, которая предоставляется в ОСМС и ГОБМП, по желанию человека может предоставляться в рамках ДМС. Если они считают необходимым получить больший пакет или больше сервиса или применять лекарственные средства, которые у нас не предусматриваются», — говорит Гульжан Шайхыбекова, директор департамента координации ОСМС министерства здравоохранения РК.

Но не все смогут позволить себе дополнительно добровольное медицинское страхование. Компании предоставляют пакеты услуг, стоимость которых в зависимости от количества медицинских услуг, разнится. Второе направление по добровольному медицинскому страхованию, рассказали в минздраве, коснется иностранных граждан — студентов и трудовых мигрантов.

Разрабатывается пакет услуг и его стоимость, за которую иностранцам будут предоставлять медицинские услуги. Застраховаться в обязательном порядке теперь можно по-новому. 5 сентября вступили в силу изменения, которые позволяют оплачивать 12 будущих месяцев и быть застрахованным на весь год .