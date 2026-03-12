В Казахстане внедрена новая система оценки качества медицинских услуг

В Казахстане утверждена обновленная система индикаторов оценки качества для медицинских организаций, работающих в рамках ГОБМП и ОСМС. Новые показатели будут применяться ко всем поставщикам, заключившим договоры с Фондом социального медицинского страхования, с целью усиления контроля за эффективностью лечения и профилактики.

«Переход к новой модели означает смену приоритетов: теперь оценка работы медорганизаций будет строиться не на количестве услуг, а на их результатах», – отметили в министерстве здравоохранения.

Ключевые критерии включают снижение числа жалоб пациентов, охват вакцинацией и своевременность наблюдения после тяжелых заболеваний.

Особое внимание уделяется пациентам с хроническими болезнями, такими как диабет, сердечно-сосудистые и дыхательные патологии.

«Эффективность наблюдения будет измеряться конкретными клиническими исходами, например, сокращением ампутаций у пациентов с диабетом», – подчеркнули в ведомстве.

Теперь организации первичного звена обязаны ставить пациентов на динамическое наблюдение в течение 15 дней после выписки по инфаркту, инсульту или диабету.

Также вводится мониторинг для снижения числа экстренных госпитализаций и повторных вызовов скорой помощи.

Внедрение этих мер позволит повысить ответственность медорганизаций и обеспечить прозрачность оценки качества на основе цифровых данных.