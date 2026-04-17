Казахстанцы тратят на медицину меньше жителей соседних стран Центральной Азии

Согласно открытым данным, расходы на здравоохранение в странах Центральной Азии существенно различаются как по объёму финансирования, так и по нагрузке на население. Казахстан демонстрирует одну из наиболее сбалансированных моделей: финансовая нагрузка распределена между государством, системой обязательного медицинского страхования и самими гражданами.

Это означает, что жители страны оплачивают медицинские услуги в меньшей степени по сравнению с рядом соседних государств, при этом уровень социальной защиты остаётся более высоким.

Одним из ключевых показателей эффективности системы здравоохранения является доля так называемых «карманных расходов» — средств, которые граждане оплачивают самостоятельно. По данным Всемирного банка, в Казахстане этот показатель составляет 30,3% — самый низкий в регионе.

Для сравнения: в Кыргызстане — 42%, в Таджикистане — 62%, в Узбекистане — 64%, а в Туркменистане — 77%.

При этом по объёму расходов на здравоохранение на душу населения лидирует Туркменистан — 581 доллар США. Казахстан занимает второе место с показателем 576 долларов. В Узбекистане этот показатель составляет 192 доллара, в Кыргызстане — 97 долларов, в Таджикистане — 85 долларов.

Значительную роль играет финансирование первичной медико-санитарной помощи — поликлиник. В Казахстане сделан акцент на профилактику: регулярные скрининги позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и лечить их амбулаторно, снижая нагрузку на стационары. На эти цели в стране выделяется около 42 долларов на человека, что в несколько раз превышает показатели соседних государств. В Узбекистане на первичную помощь приходится около 10 долларов, в Кыргызстане и Таджикистане — порядка 8 долларов.

Системы медицинского страхования в странах региона имеют схожие черты. В Казахстане работник отчисляет 2% от дохода, работодатель — 3%. В Кыргызстане взносы составляют по 2% с каждой стороны, в Туркменистане — 3% платит работник и 2% работодатель.

При этом именно в Казахстане удалось добиться более равномерного распределения финансовой нагрузки, что обеспечивает устойчивость системы. В Кыргызстане из-за ограниченного финансирования граждане чаще вынуждены доплачивать за медицинские услуги, а в Туркменистане страховая система функционирует не в полной мере, что также увеличивает расходы населения.

В Узбекистане и Таджикистане основная нагрузка по страховым взносам ложится на работодателей — за счёт социальных отчислений и налогов. Это снижает прямые расходы граждан, однако увеличивает давление на бизнес. При этом системы обязательного медицинского страхования в этих странах находятся на стадии формирования.

Таким образом, система здравоохранения Казахстана остаётся одной из наиболее сбалансированных в регионе. Финансирование осуществляется из нескольких источников — государственного бюджета, фонда медицинского страхования и частичных доплат граждан. Такая модель обеспечивает стабильность системы и, что особенно важно, снижает финансовую нагрузку на население при получении медицинской помощи.