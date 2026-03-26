Эксперты и международные организации участвуют в создании концепции здравоохранения

В Казахстане разработана новая концепция развития здравоохранения до 2029 года. Документ подготовлен министерством здравоохранения РК в рамках реализации национального плана развития страны и поручений правительства.

Новая концепция направлена на формирование устойчивой, эффективной системы здравоохранения, ориентированной на потребности граждан. Она предусматривает всеобщий охват населения и равный доступ к качественным медицинским услугам.

«Главная цель документа — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году и снижение преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и хронические респираторные болезни», — отметили в министерстве здравоохранения.

Концепция включает 9 стратегических направлений, среди которых:

• развитие первичной медико-санитарной помощи нового поколения;

• повышение доступности медицинских услуг;

• внедрение высокотехнологичной и персонализированной медицины;

• укрепление лекарственного обеспечения и развитие отечественной фармацевтической отрасли.

В документе предусмотрено 168 мероприятий и система целевых индикаторов для реализации как на республиканском, так и на региональном уровне.

Концепция создана с участием ведущих экспертов, научного сообщества, медицинских вузов и международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

Её реализация позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, укрепить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить дальнейшее улучшение здоровья населения Казахстана.