Сплотиться и трудиться ради построения светлого будущего

В Шымкенте проходят встречи по обсуждению Послания президента народу Казахстана.

В университете «Мирас» было проведено обсуждение Послания Президент РК народу Казахстана на тему: «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Спикер-ректор университета «Мирас» Акмарал Даниярова подчеркнула, что для народа нашей страны это очень важное послание, так как оно затрагивает все стороны жизни общества. Так, например, озвученный Президентом страны призыв последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсом реформ и обновления является необходимым условием успешного развития страны, ее конкурентоспособности в современном мире, подчеркнула Акмарал Даниярова.

Участники собрания обсудили вопросы образования, пенсионной реформы, предстоящие выборы и многое другое.

В заключении был сделан важный вывод, профессорско-преподавательский и административный состав университета «Мирас» поддерживает призыв президента страны сплотиться вокруг общенациональных интересов страны и готовы трудиться ради построения светлого будущего нации.