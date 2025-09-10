Туркестан в эпоху ИИ

В Туркестанской области активно реализуют поручения, озвученные в Послании Президента. В центре внимания — цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и рост инвестиционной активности.

На расширенном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова главной темой стало выполнение задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым: адаптация регионов к вызовам цифровой эпохи, в том числе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В совещании приняли участие заместители акима, главы районов и городов, руководители управлений, представители силовых структур и общественности.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Президент чётко обозначил семь приоритетных направлений — от цифровизации и инвестиций до развития агропромышленного комплекса. Наша задача — превратить эти установки в конкретные проекты и обеспечить их реализацию на местах».

По словам главы региона, в области формируется комплексный план цифровизации. В школах и детских садах появятся системы безопасности на базе искусственного интеллекта. До конца сентября откроется IT-университет Woosong Kazakhstan, который займётся подготовкой кадров нового поколения. Инвестиционный портфель региона включает 111 проектов на сумму 2,5 триллиона тенге — это более 24 тысяч новых рабочих мест. В аграрной сфере до 2030 года планируют увеличить площадь орошаемых земель с использованием водосберегающих технологий до 216 тысяч гектаров. Особое внимание — транспортной и энергетической инфраструктуре. На контроле — строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мақтаарал».

Уже в этом году в области откроют 16 новых школ. В перспективе — рост занятости, расширение аграрного сектора и снижение зависимости от внешних источников энергии.

Параллельно решается и вопрос дефицита электроэнергии: в регионе готовятся к запуску шести крупных проектов суммарной мощностью 2,4 ГВт.