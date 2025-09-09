Президент призвал прекратить иждивенчество и реформировать соцподдержку

Социальные выплаты для уязвимых категорий населения объединят в единую систему. Об этом в своём послании сообщил Президент Казахстана. Глава государства также указал на серьёзные недостатки в работе социальной сферы и подверг критике Правительство.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что действующая практика предоставления льгот не всегда эффективна и требует пересмотра.

«Государство не отказывается от выполнения своих обязанностей. Но чрезмерное увеличение социальных льгот означает расточительство огромных средств. Эти деньги должны направляться на строительство школ, больниц, развитие инфраструктуры», — сказал Президент РК.

Глава государства также раскритиковал политику последних 15 лет, указав на иждивенчество и злоупотребления в сфере соцподдержки. Он подчеркнул, что при принятии решений необходимо учитывать демографические процессы и действовать на перспективу.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: «До сих пор мы предоставляем специальные выплаты и медицинское обслуживание гражданам, участвовавшим в конфликтах на территории бывшего СССР и за его пределами. Прошло уже 35 лет, но количество таких «ветеранов» не уменьшается, а, напротив, растёт».

С необходимостью реформ согласны и жители Шымкента. Они считают, что система распределения выплат должна быть прозрачной и адресной.

— Согласен, нужно следить, чтобы люди получали своё по закону.

— Сейчас даже богатые пользуются льготами. Лучше направить помощь тем, кто действительно нуждается.

— Такая поддержка должна идти только нуждающимся. Это правильно — проверять и контролировать.

Теперь задача Правительства — снизить зависимость населения от социальных выплат и создать условия для стабильного дохода граждан. В этой работе используется и партийный проект «Общество без долгов». В прошлом году в нём участвовали более 845 тысяч человек, получив консультации юристов и повысив финансовую грамотность.