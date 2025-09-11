Активы на миллиарды тенге вернули государству в Шымкенте

В Казахстане создадут государственный фонд для цифровых активов. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул необходимость пересмотра роли Национального фонда и призвал направлять его средства в перспективные отечественные проекты. Он также заявил о важности привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные сферы, а работа по возврату незаконно присвоенных активов будет усилена.

Для создания дополнительных источников инвестиций необходимо переосмыслить роль Национального фонда. Об этом заявил президент в своем ежегодном послании народу Казахстана. Глава государства уверен, средства фонда должны продуманно использоваться для финансирования перспективных небольших проектов с высокой рыночной перспективой в нашей стране. К этой работе при необходимости можно привлечь международных управляющих и инвесторов, обладающих качественной экспертизой.

«Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли. В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача — направить инвестиции в обрабатывающую промышленность. Поэтому Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций — это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов. Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на Премьер-министра», — сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Кроме того, глава государства предложил переименовать комитет по возврату незаконных активов при Генеральной прокуратуре. Это ведомство должно называться комитетом по защите прав инвесторов. По его словам, генпрокуратура плодотворно работала с незаконными владельцами активов. В результате в казну было возвращено почти 850 млрд тенге. В том числе прокуратурой Шымкента государству возвращено активов на сумму больше трех млрд тенге. Все эти средства будут направлены на социально значимые проекты. Финансирование получат сферы образования, здравоохранения, инфраструктуры и другие отрасли, важные для общества.

«По координации прокуратуры г. Шымкента за прошедший период возвращены 3,1 млрд тенге активов. В их числе — признание недействительными сделок, незаконной приватизации и удовлетворение еще 8 исков. 67% Ледового дворца стоимостью 996 млн тенге возвращены государству. Более 214,5 га земли стоимостью свыше 2,4 млрд тенге возвращено в собственность государства. А также земельный участок на сумму 357 млн тенге», — рассказал заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента Бегжан Кулатаев.

По поручению Главы государства в прокуратуре усилят работу по возврату незаконно присвоенных активов. Эти меры направлены на обеспечение верховенства закона и защиту интересов национальной экономики. Вместе с тем президент особо подчеркнул — давление на бизнес недопустимо. Работа будет проводиться строго в рамках закона и не должна ущемлять права и интересы добросовестных предпринимателей.