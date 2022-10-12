Аким Шымкента отчитался перед жителями Енбекшинского района

Аким Шымкента отчитался о проделанной работе перед жителями Енбекшинского района.

Мурат Айтенов отметил, что все проекты, реализуемые в городе, он контролирует лично. Встреча шла около двух часов.

На встрече с жителями Енбекшинского района Шымкента, глава города после отчета перешел сразу к вопросам. Людей волнуют вопросы коммунальные, земельные проблемы и трудоустройства. В Шымкент едут инвесторы, а это значит вопрос с рабочими местами найдет решение.

«Много желающих, которые хотят инвестировать в Шымкент, это большие компании. Наша цель не только создать рабочие места, для наших жителей. Для экономического потенциала города это тоже очень важно и выгодно!», — говорит Мурат Айтенов.

На отчете, руководителей всех управлений, аким предупреждает: пока жители не получат ответы на свои вопросы, из зала никто не выйдет. А жители тем временем просят решить проблему дорог и общественного транспорта, обращаются к Мурату Айтенову и с личными просьбами.

Аким Шымкента просит жителей без стеснений обращаться в районные акиматы, а чиновникам решать их без промедлений.