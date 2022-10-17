Анимационный мультфильм создают студенты в Шымкенте

В Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете в рамках Послания Президента РК состоялась конференция на тему «Продвижение STEM дисциплин в образовательных программах университетов».

На собрании были презентованы проекты, реализованные студентами в рамках программы STEM, а также представлены новые работы молодежи.

Студенты и преподователи Южно-Казахстанского государственного педагогического университета создают мультфильм. На этот проект университет выделил 1 млн тенге. Анимацию разрабатывают программисты, преподаватели и студенты учебного заведения. Проект в рамках программы STEM планируют закончить в течение 1 года.

«Мы сейчас разрабатываем информационную среду обучения. Мы надеемся, что этот проект принесёт большую пользу. Интерактивные задания, сайты, это помощь не только ученикам, но и преподавателям. А STEM технологии помогают комплексно усваивать учебный материал», — рассказывает декан физико-математического факультета ЮКГПУ Альмира Ибашова.

В стенах вуза в рамках Послания Главы государства прошла конференция на тему «Продвижение STEM-дисциплин в образовательных программах университетов». На встрече представители партии «Аманат» рассказали о своей программе, а студенты смогли обратиться к ним с интересующими вопросами.

«Студентов конечно, в первую очередь, интересовали вопросы связанные с молодёжью. Так мы рассказали о программе «100 рабочих мест на 10 тысяч человек населения», о программе поддержки молодых предпринимателей и льготных кредитах на развитие бизнеса, о национальном фонде для подрастающего поколения. Мы постарались ответить на все вопросы молодых людей»,- рассказал представитель Шымкентского городского филиала партии «Amanat» Бактыбай Алипов.

Всего же для реализации программы STEМ физико-математическому факультету университета выделено 32 млн тенге. Осваиваться средства будут в течение 3 лет. В стенах учебного заведения уже разработано несколько проектов в области информационных технологий.