Как развивается культура комиксов в Казахстане

Комиксы, пожалуй, одно из любимых детских развлечений. Вот только на казахстанских прилавках они, в основном, зарубежные.

Но у нашей страны есть потенциал создавать свои комиксы, основанные на нашей культуре и фольклоре. Казахстанец Бек-Ата Даниял уже несколько лет создает комиксы.

Это — работы 24 летнего Бек-Ата Данияла. В свои 24 года парень создает сценарии к комиксам. Его любимый жанр — экшн, больше действий меньше слов. Комиксист получил высшее образование в Англии по специальности кино и телевидение, сейчас занимается написанием диссертации. Первую свою работу молодой человек выпустил в Англии, это была проза.

Но любовь к комиксам победила. Поэтому сейчас рисованные работы казахстанца можно встретить в Великобритании, США, Индии, еще один выпуск молодой человек планирует выпустить в России, а затем выйти и на казахстанский рынок.

«Я для этого сильно изучаю казахскую мифологию, казахский фольклор, чтобы нашу богатую культуру сочетать с западным подходом и сделать нечто уникальное. Комиксы, они могут выступать как идеологической платформой, так и духовным развитием, комиксы это не только рисованные картинки с супергероями в трико, это еще много чего. Можно делать комиксы про наших философов, наших ханов», — говорит Бек-Ата Даниял, сценарист-комиксист.

По словам молодого человека, в Казахстане культура комиксов не развита. Нет масштабных фестивалей, мало издательств, да и комиксы на прилавках в основном зарубежные. А между тем, казахстанских талантливых художников и сценаристов-комиксистов много. Правда, по словам сценариста, развернуться им негде — господдержки нет. Сейчас Бек-Ата сотрудничает с зарубежными издательствами. А форму его сценариям придает российская художница.

«Мы работаем с британским издательством над комиксом воин-динозавр, нам остался еще один выпуск, чтобы его полностью закончить, и работаем над одним секретным проектом, и в планах несколько других к которым уже готов сценарий», — говорит Юлия Пожарищенская, художник-комиксист.

В министерстве культуры и спорта страны говорят, в последние годы видят большой потенциал в развитии комикс-культуры нашей страны. А для того, чтобы молодые и талантливые художники получили возможность развиваться, объявили национальную литературную премию, одна из номинаций которой является «Лучший комикс». У победителя есть шанс выиграть кругленькую сумму на воплощение своих идей.

«Победителю мы планируем вручить 5 миллионов тенге. Здесь мы хотим чтобы художники наши поднимали актуальные темы историко-культурного наследия. Данная сумма является значительной поддержкой для художников для реализации своих проектов и мы планируем выпустить определенное количество», — говорит Актилек Тажи, заместитель председателя комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК.

Казахстанский сценарист говорит, хочет быть полезным стране и внести свою лепту в развитие отечественной комикс-индустрии. Говорит, потенциал у Казахстана огромный, и при должном внимании можно было бы и комиксы выпускать, и анимационные фильмы создавать.