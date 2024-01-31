Про вредную Машу и тупых богатырей

Недавно встретилась со своей давней знакомой. Мы поговорили с ней о наших делах насущных, правда, говорила больше она, преимущественно о своей пятилетней внучке.

В частности, пожаловалась, что та даже кушать за стол не садится, пока ей не включат какой-нибудь мультик – хоть в телевизоре, хоть на телефоне. Я же не нашла в этом ничего криминального. Мол, и мы, и наши дети в свое время с упоением смотрели мультфильмы. Кроме добра, они ничего принести не могут, и вообще, через зрительный и увлекательный контент детки тем самым социализируются и познают окружающий мир…

«Так это раньше было, – парировала подруга, – а сейчас столько всякой негативной шелухи детям показывают… Ты загляни в интернет, сама убедишься и ужаснешься, что пишут в комментариях».

Я заглянула и удивилась: насколько же кардинально изменились, казалось бы, незыблемые представления о добре и зле, о страшном и смешном в мире современной анимации… Приведу конкретные примеры.

ПЕРЕСМОТР МУЛЬТЯШНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Из прочитанного я поняла, что дискуссии на тему пользы и вреда в анимационной сфере ведутся уже давно. Лет десять назад в российском интернете бурно велись споры о переносе в категорию «+18» любимейшего с детства мультфильма «Ну, погоди!». Ревнители здорового образа жизни на полном серьезе доказывали, что в общем-то симпатичный Волк – это законченный аморальный тип с агрессивными замашками, который к тому же постоянно курит и злоупотребляет спиртными напитками. А это, мол, прямо попадает под статью Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Дальше – больше. В сетях вдоволь нашутились по поводу и других советских мультиков. Так, например, звучало возмущение мультфильмом «Винни-пух и все-все-все». Говорили, что он пропагандирует неумеренное чревоугодие, а ослик Иа аморально демонстрирует отсутствие хвоста, крупным планом показывая детям непрезентабельную заднюю часть. Досталось и «Бременским музыкантам», которые явно склоняют молодое поколение к беспорядочным половым связям, бродяжничеству, хулиганству и азартным играм. В эту же сомнительную обойму вошел милейший и красивейший мультфильм «Жил-был пес», прорисованный в умопомрачительных темно-синих тонах. И в нем нашли массу всяких безобразий: и воровство, и обжорство, и жестокое обращение с животными (помните, как хозяин пинком под зад гонит пса из дома в лес?), и наверняка злоупотребление алкоголем, ибо просто от переедания волк не выдал бы свое коронное: «Щас спою…»

Так какие же мультики показывать детям, если даже советские, предельно безобидные, вызывают столь многочисленные нарекания? А чего уж тогда говорить об американских? На фоне наших, достаточно «вегетарианских» персонажей из «Ну, погоди!», их «Том и Джерри» вообще кажутся отъявленными бандитами, злостно не дающими друг другу жить на этом свете. Так может Бог с ними, с соцсетями и комментариями: там еще не такую чушь прочитаешь. Может быть, ученые и специалисты расставят все на свои логические места?

Так нет же, и психологи установили вред от неразборчивого употребления анимационной «пищи». Например, в Великобритании специалисты по детскому воспитанию провели эксперимент: четырехлетним малышам показывали сюжеты из мультфильма «Губка Боб» – всего несколько минут. Затем им предлагали выполнить какую-либо просьбу или решить простую бытовую задачу. Так вот, по сравнению с другими детьми, которые в это время рисовали или играли, испытуемая группа показала наименьшую способность к концентрации: они долго не могли успокоиться и сосредоточиться на чем-нибудь одном. Исследователи говорят, что такое «рассеянное» поведение появляется из-за того, что дети долго находятся под впечатлением от увиденного в мультфильме, они невольно отождествляют себя с его героями, которые хаотично двигаются и нелогично действуют, то есть влияют на малышей как своего рода возбудители извне. Отсюда и появляется так называемая гиперактивность. Отсюда плохая «усвояемость» знаний и навыков, как следствие – плохая успеваемость в учебе и эмоциональная неуравновешенность.

ЧУВСТВО МЕРЫ И КРИТИЧЕСКИЙ ОТБОР

Наши психологи тоже включились в обсуждение мультипликационной темы. Да, считают они, целое поколение наших людей выросли на советских мультиках и стали от этого только богаче – духовно, эмоционально и нравственно. Если западные мультики ругают за яркость в ущерб смыслу, то советские тоже не безупречны. В истории анимации есть настоящие шедевры, например, «Ежик в тумане». Но это на самом деле совсем недетский мультфильм: много мрачных красок, расплывчатые образы, сложный психологический сюжет о поисках себя в тумане… Эта история, скорее, для взрослеющих подростков: маленький ребенок едва ли уловит в ней смысл. Но ведь есть образцы попроще и доступнее! Вот с них-то и надо начинать знакомство вашего ребенка с прекрасным миром анимации.

Однако и у более понятных фильмов из нашего детства, по мнению психологов, есть свои недостатки: в них окружающий мир часто делится на черное и белое, а настоящая жизнь имеет намного больше нюансов и оттенков. Кроме того, в советской мультипликации нередко присутствует тема смерти (герой убивает Кощея Бессмертного), а иногда предлагает разрушительные для психики модели поведения. Допустим, девочка, которая полюбила чудесную сказку «Аленький цветочек», может потом всю жизнь потратить на то, чтобы своего жестокого мужа превратить из чудовища… пусть не в принца, а хотя бы просто в человека…

Но опять-таки встает вопрос: какие мультфильмы стоит смотреть ребенку, а от каких оградить решительно и бесповоротно? А то ведь как послушаешь некоторых психологов, то лучше детей вообще к мультикам не подпускать, они только и делают, что разрушают детскую психику. Мы уже поговорили на тему советских мультфильмов, в которых, как оказалось, тоже немало психологических грехов. Так может современные мультики не вызывают сомнений, потому как опираются на реалии сегодняшнего дня и сделаны в расчете на продвинутых детей «цифрового» поколения?

Однако и к современной анимации у психологов есть претензии.

Возьмем полюбившиеся нашим детям мультшедевры современного образца. Начнем с высокобюджетного мультфильма «Шрек», который, как оказалось, умудрился тоже попасть в список самых вредных и разрушительных. В нем критики усмотрели пропаганду насилия, нарушение канонов женственности (там прекрасная Фиона тоже превращается в зеленоватого «огра»), разрушение традиционных сказочных мотивов и употребление явно недетского юмора. Ну, это ладно. Там события происходят в чуждом нам заморском болоте – может, из чувства патриотизма к нему придираются…

Но почему же в этот черный список попали суперпопулярные опусы, такие как «Маша и Медведь» и «Три богатыря»? Кстати, весь мир их смотрит с удовольствием, ибо сделаны они по точнейшим лекалам анимационного жанра. Так какой от них вред для детского душевного здоровья?

И нам терпеливо объясняют, что тут, мол, речь идет о непослушной избалованной девочке Маше, которая из серии в серию буквально третирует доброго Медведя, устраивая в его доме вопиющий беспорядок. И вообще, всю дорогу дерзит, огрызается и не проявляет ни малейшего почтения ко взрослым. И какой пример она подает?! Наши дети и так легко копируют чужое поведение, они и без того суперактивны и не очень-то склонны к послушанию, а тут еще такой заразительный пример для подражания…

К мультсериалу «Три богатыря» тоже предъявляются какие-то безумные претензии. Например, о нем пишут так: «Мультфильмы про богатырей сильно бьют по системе ценностей ребенка, разрушая образы мужественности. Ведь богатыри – это своеобразные древние «супергерои», то есть образцы для подражания. Здесь же их характеры даны в упрощенном, ограниченном и даже глупом виде. А сами герои предстают в образе тупых качков, которые умеют только махать кулаками, слепо подчиняясь хитрому и жадному князю. Вплетая культурно значимые образы в развлекательные истории, авторы могут разрушить культурные ценности. И тут уж только родителям решать, насколько им эти ценности важны. А задача родителей – защитить ребенка от вредного контента и ограничить это влияние на детское мировоззрение и поведение».

Тут вроде бы все логично. Но не попахивает ли это каким-то назойливым ограничением свободной детской фантазии? Если ребенку увиденное нравится, если его это увлекает, веселит и восхищает, то вправе ли взрослые насильно навязывать ему собственные представления о жизни? Но, к счастью, не все психологи столь категоричны и нетерпимы в суждениях. Многие из них дают действительно дельные советы. Вполне согласна, что для детей надо выбирать такие фильмы, где положительные персонажи выглядят привлекательнее отрицательных, не проявляют неумеренной агрессии, где добро всегда побеждает зло. Полезна и такая рекомендация: «Надо обязательно пояснять ребенку сложные моменты на экране, обсуждать с ним ситуации и героев, предлагать осмыслить сюжет творчески. Например, придумать свою историю с любимым героем, предположить, как бы он решил спорный вопрос в данном случае. Надо всегда обращать внимание на уровень художественного исполнения, выбирать анимацию, выполненную в различных техниках, а не одних и тех же, допустим, диснеевских приемах, чтобы развивать у ребенка зрительное восприятие и хороший эстетический вкус». Не вызывает сомнений и тот факт, что лучше всего смотреть мультики вместе с ребенком. И даже не по причине «надзирательской» необходимости, а просто для того, чтобы с ним вместе радоваться, печалиться и сопереживать. Ведь ничто так не сближает близких, как душевный контакт, возникший на единой эмоциональной волне.

Все эти оживленные споры о важности и нужности мультипликационного искусства не обошли и наш благословенный Шымкент. В 2010 году наш город принял и организовал Международный фестиваль анимационного кино «Алтын жебе», где работы наших мастеров показали поистине высокий профессиональный уровень. И там, в кулуарах, конечно же, говорили о важности и перспективах развития этого чрезвычайно тонкого искусства. Потому что ребенок тут же учует фальшь, неискренность и лукавство. Его никогда не обмануть…

Молодым родителям может показаться, что я уж слишком напираю на ценность мультфильмов давно ушедших советских лет. Однако я не в одиночестве. Не так давно зарубежный журнал Forbes составил список из 20 подзабытых советских мультфильмов, которые сегодняшние дети просто обязаны посмотреть! На весь реестр не хватит места, скажу лишь, что в него входят любимые нами с детства мультфильмы: «Маугли», «Каникулы Бонифация», «Снежная королева», «Приключения барона Мюнхгаузена» и многие другие. Ведь настоящее искусство не имеет срока давности!

Елена Летягина