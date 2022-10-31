Безвозмездный грант на предпринимательские цели обещал мошенник

Доверчивая гражданка за эту “услугу” отдала злоумышленнице 650 тыс тенге.

В полицию с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в получении безвозмездного гранта на предпринимательские цели в размере 1,2 млн тенге.

Однако, спустя время, знакомая обещание не выполнила и деньги не вернула.

Факт сотрудники Аль-Фарабийского РУП зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “мошенничество”.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили и доставили в полицию 26-летнюю подозреваемую.

В настоящее время проводится досудебное расследование.