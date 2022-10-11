Было ваше-стало наше. Земельный скандал разгорелся между жильцами и предпринимателями

Жители Аль-Фарабийского района Шымкента просят обратить внимание на нарушения норм и правил строительства бизнес-объектов.

Свои обращения горожане адресовали представителям партии «Аманат».

«У нас сейчас частному бизнесу уделяется больше внимания, чем интересам граждан. Рядом с многоэтажным домом частный бизнес, прям вплотную с домом. По Кунаева опять бизнес центр строится, частная застройка, тротуар забрали, сдвинули его ближе к проезжей части и ходите люди, как хотите», —говорит женщина.

«Ладно построился, но теперь под парковку хочет забрать дворовую территорию. У дома есть кондоми́ниум, по закону он должен отступить 25 метров. Почему, такой закон у нас не соблюдается, в земельных отношениях полный бардак»,—говорит житель.

«У нас во дворе открыли рекламное бюро и архитектурное ТОО. В связи с этим во дворе очень много машин, мы не можем ни заехать, ни выехать. Можно, чтобы они ставили машины с другой стороны дома»,—говорит женщина.

Ни одно обращение не остается без внимания, пообещали партийцы. И напомнили, что проблемы можно решить и через соцсети. Как показывает практика, такие вопросы решаются гораздо быстрее.

«Нужно все вопросы решать с точки зрения закона и тогда не возникнет никаких проблем. Все что касается земельных проблем, нужно все изучить детально, и тогда мы вам дадим ответы. Хочу напомнить, что у нас есть общественные советы к которым вы можете всегда обратиться с проблемами или о своих проблемах рассказать с помощью соц.сетей. Как сказал наш президент в послании, нужно больше внимания уделять на проблемы жителей, делать их жизнь комфортнее. У нас самое главное- это человеческий капитал , а это хорошее образование и хороший экономический показатель. Все ваши сегодняшние вопросы мы обязательно проконтролируем», —говорит Ербол Байконысов, заведующий отделом политической работы филиала партии «AMANAT» г. Шымкента.