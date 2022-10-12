«Дом-призрак» горел в Шымкенте

В Шымкенте вспыхнул пожар в доме на пересечении улиц Дулати и Мадели Кожа, более известный в народе как «Дом-призрак».

В двухэтажном пустующем доме, расположенном на пересечении улиц Дулати и Мадели кожа, произошел пожар. Огонь охватил мусор и доски, которые лежали внутри. Благодаря слаженной и оперативной работе противопожарной службы Шымкента, огонь не распространился на рядом стоящие жилые дома. Причины возникновения пожара неизвестны.

К слову, это уже не первый случай возгорания этого дома. Двухэтажное здание пустует уже много лет. Стекла на окнах местами отсутствуют. По словам соседей, по каким-то причинам дом так и не заселили владельцы, что со временем породило массу слухов. Некоторые особенно впечатлительные уверяют, что в доме обитают призраки. В народе его так и прозвали «Дом-призрак».