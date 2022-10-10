Две тысячи детей пробежали «KENTAU KIDS MARATHON 2022»

В Кентау прошел Республиканский детский марафон «KENTAU KIDS MARATHON 2022″.

В соревнованиях приняли участие около 2 тысяч юных спортсменов. В марафоне, организованном на республиканском уровне, приехали и победители различных соревнований, которые рассказали ребятам о важности и преимуществах ведения здорового образа жизни.

Дети в возрасте 8, 9, 10 лет состязались на 500 метров, дети в возрасте 11, 12, 13 лет — на 1000 метров, дети в возрасте 14,15,16 лет — на 2000 метров.

Марафон прошел в центре города на улице Кунаева. В завершении марафона аким города Жандос Тасов и руководитель отдела областного управления физической культуры и спорта Айтмахаметали Бердашев поздравили победителей и вручили медали. Призерам были вручены путевки на международные соревнования.

Победители на дистанции 500 м среди мальчиков:

1. Бақытжанұлы Марлен;

2. Керимбаев Ернұр;

3. Ауған Сырым.

Среди девочек:

1. Менгелбекова Айзере;

2. Лесбекова Аяулым;

3. Уалихан Ұлдана.

Победители на дистанции 1 км среди мальчиков:

1. Егізбай Шерхан;

2. Ахметали Мади;

3. Маккамбаев Бекзат.

Среди девочек:

1. Ергешова Севинч;

2. Өтеулі Кәусар;

3. Смадияр Айша.

Победители на дистанции 2 км среди мальчиков:

1. Суннатуллаев Дадажон;

2. Қожахметов Дидар;

3. Зидин Илья.

Среди девочек:

1. Досметова Сарвиноз;

2. Нарзуллаева Рухшона;

3. Күнқожа Дария.