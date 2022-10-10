Две тысячи детей пробежали «KENTAU KIDS MARATHON 2022»

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Шынар Оразова
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В Кентау прошел Республиканский детский марафон «KENTAU KIDS MARATHON 2022″.

В соревнованиях приняли участие около 2 тысяч юных спортсменов. В марафоне, организованном на республиканском уровне, приехали и победители различных соревнований, которые рассказали ребятам о важности и преимуществах ведения здорового образа жизни.

Дети в возрасте 8, 9, 10 лет  состязались на 500 метров, дети в возрасте 11, 12, 13 лет — на 1000 метров, дети в возрасте 14,15,16 лет — на 2000 метров.

Марафон прошел в центре города на улице Кунаева. В завершении марафона аким города Жандос Тасов и руководитель отдела областного управления физической культуры и спорта Айтмахаметали Бердашев поздравили победителей и вручили медали. Призерам были вручены путевки на международные соревнования.

Победители на дистанции 500 м среди мальчиков:
1. Бақытжанұлы Марлен;
2. Керимбаев Ернұр;
3. Ауған Сырым.

Среди девочек:
1. Менгелбекова Айзере;
2. Лесбекова Аяулым;
3. Уалихан Ұлдана.

Победители на дистанции 1 км среди мальчиков:
1. Егізбай Шерхан;
2. Ахметали Мади;
3. Маккамбаев Бекзат.

Среди девочек:
1. Ергешова Севинч;
2. Өтеулі Кәусар;
3. Смадияр Айша.

Победители на дистанции 2 км среди мальчиков:
1. Суннатуллаев Дадажон;
2. Қожахметов Дидар;
3. Зидин Илья.

Среди девочек:
1. Досметова Сарвиноз;
2. Нарзуллаева Рухшона;
3. Күнқожа Дария.

 

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