Как прошла встреча Айтенова с жителями Абайского района

Мурат Айтенов продолжает встречаться с жителями Шымкента.

В этом году это уже 125 встреча с горожанами, уже рассмотрели больше тысячи вопросов, большинство из которых уже решено. Мурат Айтенов на встрече с жителями Абайского района ответил на вопросы и рассказал, когда решатся оставшиеся вопросы.

Главный вопрос жителей Абайского района — водоснабжение. Проблема решится уже в 2023 году, говорит аким и уверяет, что ни одно обращение горожан не остаётся на без внимания. Уже решено больше 500 проблемных вопросов, остальные в процессе.

«Мы продолжаем встречаться с населением, стараемся решить проблемы на месте. Да, бывает что не сразу получается, но нужно время, никто просьбы людей не оставит без внимания, все ответственные на местах будут рассматривать каждое обращение индивидуально», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Аким пояснил, что бюджет города составил 585,5 млрд тенге, из них 47 процентов потратят на социальную программу, а другую часть на развитие города. Мурат Айтенов отметил, что проблем в городе немало, но все решается, в этом году только на инфраструктуру выделено уже больше сотни млрд тенге, работы ведутся.

«У нас были населенные пункты без дорог, света и газа, работа ведется. У нас практически не осталось населенных пунктов без воды. Решается вопрос с голубым топливом и электричеством», — говорит аким Шымкента.

После отчета, встреча перешла в формат вопрос-ответ. Жители задают вопросы касательно общественного транспорта, остановок и дорог. Глобальные вопросы практически решены, но проблемы есть.

«Да, есть много нерешенных вопросов, руководители управлений, заместители мои всегда открыты, мы проводим регулярные приемы и выезжаем на места», — говорит Мурат Айтенов.

На встречу с акимом пришла Айнур Каратунова, женщина просит провести освещение и школьный автобус в населенный пункт, чтобы дети могли без проблем добираться до школы и обратно.

«Я задала вопрос, получила ответ. Да, многое сразу не решится, нужно ждать. Они ставят сроки, надеемся что все будет. Да, наш город стал больше, масштабы впечатляют, будем ждать. Как таковых проблем нет, главное мирное небо над головой, а остальное все будет», — говорит женщина.