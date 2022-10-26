Масштабная ярмарка вакансий для осужденных прошла в Шымкенте

В третьем мегаполисе Казахстана проходит очередная ярмарка вакансий для тех, кто хочет трудоустроиться. Среди них есть и те, кто состоит на пробационном контроле.

В основном, это осужденные за кражи, хулиганство и другие мелкие преступления. Сотрудники Енбекшинской прокуратуры собрали около сотни человек, чтобы трудоустроить каждого.

«Я не хочу дома сидеть. Вот сказали мне, что идет ярмарка вакансий, пришла и посмотрела профессии и условия. Выбрала для себя, и вот, даст Бог, устроюсь. Я состою на пробационном контроле, остался год, потом дальше работать планирую в этой профессии«, — говорит девушка.

А профессии на ярмарке предлагают разные, к примеру можно найти работу слесаря, швеи, продавца и другие, зарплаты в пределах сотни тысяч тенге. В прокуратуре Енбекшинского района заверили, работу предлагают каждому, кто находится на пробационном контроле.

«Здесь есть вакансии со 190 предприятий, а это больше 400 рабочих мест. Наша цель — устроить на работу всех осужденных. По инициативе прокуратуры Енбекшинского района, мы будем проводить такие акции регулярно. Сегодня больше 60 человек, которые находятся на пробации уже тут, им рассказывают какие места вакантны», — говорит Эльдар Насирдин, начальник отдела прокуратуры Енбекшинского района.

На работу устроиться могут не только осужденные. В центре занятости ждут всех, кто желает трудоустроиться, есть вакансии не только кто с высшим образованием, тут можно найти работу и тем, у кого образование среднее или вообще его нет.

«У нас можно не только найти работу, но и пройти обучение, после уже трудоустроиться. Больше сотни человек уже трудоустроены, есть те, кто начал свое дело, по программе Бастау. Для этого нужно пройти конкурс. У нас можно найти сотни профессий«, — говорит Бекзат Толыбаев, заместитель директора центра занятости г. Шымкента.

В прокуратуре Енбекшинского района пояснили, что за каждым осужденным, кто устроен на работу, будут следить и контролировать, чтобы не нарушал рабочий режим, а если нарушения будут, осужденного могут лишить свободы, но, это уже будет решать суд.