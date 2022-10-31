Навигатор по ноябрю 2022 года

Добро пожаловать в третий, завершающий месяц осени.

Строгий, холодный. Многим он покажет, кто чего стоит на самом деле. А пока пройдемся по его праздникам и юбилеям как традиционным, так и совсем необычным. Глядишь, кто-то найдет для себя нечто полезное.

1 ноября – Международный день вегана. Мовембер (мероприятие месяца, зародившееся в Австралии, когда мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями).

2 ноября – День международного признания Санкт-Петербурга, День дорожного регулировщика, День поиска кругов (они повсюду…).

181 год назад (1841-1889 гг.) родился Ибрай Алтынсарин, видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования.

3 ноября – День, когда мужчины готовят обед (отмечают в первый четверг ноября), Национальный день домохозяйки в США, День медузы, День хранения тайны, День «кэшбэка», День клише.

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964 гг.), детского писателя («Кошкин дом», «Теремок», «Двенадцать месяцев» и др.).

187 лет назад родился Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865 гг.), первый казахский ученый, просветитель, историк, этнограф, путешественник и дипломат.

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери. День здравого смысла (большая редкость в наши дни). День Тутанхамона (это было около 3000 лет назад. Он стал правителем Египта в 9 лет, а умер в 19. 4 ноября 1922 года его гробница была открыта, а обнаруженное там было почти в целости и сохранности). День заботы о себе, День рождения кассового аппарата.

61 год Нурлану Онербаеву – это наш земляк, певец, заслуженный артист Республики Казахстан, государственный и общественный деятель.

5 ноября – Дмитриевская родительская суббота. Всемирный день мужчин, День коммерческого телевещания, Всемирный день клоуна.

6 ноября – День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». День саксофона, День нулевых задач (отмечают в первое воскресенье ноября), День перемещений без компаса (к примеру, по положению солнца и звезд), Всемирный день без бумаги, День начос.

В этот день 170 лет назад родился (1852-1912 гг.) Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк («От Урала до Москвы», «В водовороте страстей», «Гуттаперчевый мальчик», «Приваловские миллионы» и др.).

7 ноября – Великая Октябрьская Социалистическая Революция (105 лет), День проведения военного парада на Красной площади в Москве (81 год). День качественной работы (проводят в первый понедельник ноября). День холодца, День вытрезвителя.

146 лет со дня рождения Акбаева Жакыпа (1876-1934 гг.) – это представитель наиболее передовой части казахской интеллигенции, член правительства Алаш-Орды, первый казах-магистр юстиции.

63 года со дня рождения нашего земляка Ержана Кудайбергена, депутата Мажилиса Парламента РК.

8 ноября – Международный день КВН. День рентгеновских лучей (напомним, что они были обнаружены случайно). День человека, которого считают неспособным к обучению (дата Dunce Day в честь средневекового ученого Иоанна Дунса Скота из Шотландии, который скончался 8 ноября 1308 года. Он полагал, что шляпы в форме конуса увеличивают учебный потенциал). День приготовить что-нибудь смелое и острое. День исполнения желаний, День радиологии.

124 года назад родился Идрис Мустанбаев (1898-1937 гг.), участник Алашского движения, литературный критик, абаевед.

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций. День книги рекордов Гиннесса, День рождения неоновой рекламы, День вечно живого хаоса.

10 ноября – День милиции, Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити (практичности). День телефонного кода (территориальные телефонные коды впервые появились в 1940-х годах в лабораториях AT&T и Bell и должны были решить проблему нехватки телефонных номеров для США и Канады). День незабудки, День скороговорки, День просмотра черно-белого фильма.

11 ноября – День окончания Первой мировой войны. День экономиста, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга, Всемирный день оригами, Международный день фитнеса.

100 лет Курту Воннегуту (1922-2007 гг.), писателю и общественному деятелю из США («Механическое пианино», «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», «Завтрак для чемпионов» и др.).

12 ноября – Синичкин день (день помощи зимующим птицам), Всемирный день борьбы с пневмонией.

117 лет назад (1905-1981 гг.) родился Евгений Григорьевич Брусиловский – композитор, профессор, один из основоположников казахского профессионального музыкального искусства.

115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002 гг.), детской писательницы из Швеции («Малыш и Карлсон», «Пэппи Длинный Чулок», «Калле Блумквист» и др.).

13 ноября – Международный день слепых, Всемирный день доброты, День рождения сосиски.

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День дизайнера упаковки. День молодых читателей (отмечают во второй понедельник ноября). День «Расслабься и сияй», День эндокринолога, День сирот.

75 лет назад родился наш земляк Куаныш Айтаханулы Айтаханов – член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.

15 ноября – Всемирный день вторичной переработки, День молочных коктейлей, День шоколадного кекса.

128 лет назад родился Беимбет (Бимухамет) Жармагамбетұлы Майлин (1894-1938 гг.) – казахский писатель, драматург, один из основоположников казахской литературы.

107 лет назад родился Малик Габдуллин (1915-1973 гг.) – ученый-педагог, писатель, Герой Советского Союза.

16 ноября – Международный день толерантности (терпимости). Всемирный день географических информационных систем (ГИС). День «Устрой вечеринку со своим плюшевым другом». Всемирный день рукоделия, или День мастеров, мастериц и рукодельниц. Всемирный День пуговиц, Международный день борьбы с анорексией.

17 ноября – Международный день студентов, Международный день недоношенных детей, Международный день отказа от курения, Международный день философии, День экскурсии, День домашнего хлеба.

18 ноября – День рождения Деда Мороза.

19 ноября – Международный мужской день. Ноябрьский День ресторана (проводится раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября). День «Удачного дня», День сантехника, Всемирный день туалета, День женского предпринимательства.

20 ноября – В Казахстане – внеочередные президентские выборы. Всемирный день ребенка, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, День Microsoft Windows (Recycle Bin Day), День работников сельского хозяйства, День педиатра. День абсурда (не дадим ему никакого шанса!). День «Дай своему ПК красивое имя». Прекрасный день (песня группы U2 называется Beautiful Day, а также есть песня The Beach Boys «Это прекрасный день». Счастливого вам и прекрасного дня!).

85 лет Виктории Токаревой, писательнице и сценаристу (фильмы «Мимино», «Джентльмены удачи», «Шла собака по роялю», «Шляпа»).

21 ноября – Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения, День бухгалтера, День без музыки. День «Используйте меньше материала» (мероприятия праздника направлены на сохранение окружающей среды). День фальшивых признаний (повод напомнить о том, какие беды они приносят).

22 ноября – День сыновей, День прогулки на автомобиле (если есть такая возможность). День «Начни свою собственную страну» в США (отмечается с 1939 года). День словарей и энциклопедий.

60 лет со дня рождения Виктора Пелевина, автора книг «Чапаев и Пустота», «Generation «Пи», «Омон Ра», «Тайные виды на гору Фудзи» и др.

23 ноября – День Фибоначчи (Леонардо Пизанский был первым крупным математиком средневековой Европы). День акварели.

24 ноября – День моржа, День своего уникального таланта, День завоевания друзей и оказания влияния на людей, День эволюции.

127 лет назад родился Сапаргали Искакович Бегалин (1895-1983 гг.) – казахский писатель, один из основоположников казахской детской литературы.

25 ноября – Международный день борьбы против насилия в отношении женщин. Всемирный день скидок «Черная пятница». День напоминания о покупках (а может, не надо?). День человека, который ест над раковиной в США (отмечают после Дня благодарения). День без покупок, День пресыщения, День парфе (замороженный десерт).

300 лет поэту Александру Сумарокову (1717-1777 гг.), («Хорев», «Димитрий Самозванец», «Опекун», «Лихоимец» и др.).

300 лет назад родился Мыржакып Дулатов (1885-1935 гг.) – казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства Алаш-Орды и национально-освободительного движения Казахстана.

26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста, Международный день сапожника, Всемирный день информации, День осведомленности об ауре.

27 ноября – День оценщика, День черной кошки, День булавки и иголки, День поддержки черепах, День слушания музыки вечернего города.

28 ноября – Начало Рождественского поста (продлится до 6 января). День Красной Планеты (День Марса отмечают в день запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года. Уже 14 июля 1965 года он находился в 6,118 милях от Марса). День «Сделай себе собственную голову» (для этого подойдет глина, папье-маше, рисунок. Главное помнить, что одна голова – хорошо, а две – лучше). Всемирный день сострадания.

87 лет назад родился Жумекен Сабырович Нажимеденов (1935-1983 гг.) – казахский поэт, писатель и переводчик, автор слов нынешнего Гимна Казахстана.

29 ноября – День зубочистки, День Сквэр-данс (народный танец, который появился в США), День «Добро пожаловать», День любителя острых ощущений, День ягуара, День электронных поздравлений.

30 ноября – Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных, День «Оставайтесь дома, потому что вы не больны». Международный день компьютерной безопасности. Всемирный день слонов, или «Слоноуин».

355 лет со дня рождения писателя Джонатана Свифта (1667-1745 гг.). Наиболее известная книга – «Путешествия Гулливера».

Календарь ноября собирала

Фарида Шарафутдинова