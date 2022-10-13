Почти 600 пьяных водителей задержала полиция Шымкента

Такие итоги подвели в Департаменте полиции за 9 месяцев текущего года.

На дорогах Шымкента за последние 9 месяцев зарегистрировано 578 нетрезвых водителей. Все они проходили процедуру медосвидетельствования в наркологическом диспансере.

В отношении грубых нарушителей составлены административные протоколы по статье 608 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения», а автомобили водворены на штрафную стоянку.

Отметим, в соответствии с законодательством данное правонарушение наказывается арестом на 15 суток и лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.