Как общественный совет решает проблемы шымкентцев

В Шымкенте проблемные вопросы города помогают решать не только чиновники.

Большую работу проводит и общественный совет, который служит мостом между народом и властью. С начала года удалось решить вопросы выдачи земель, коммунальные проблемы и незаконного строительства. Общественный совет контролирует работу чиновников, и помогает в решении городских спорных ситуаций.

Вопросы и просьбы народа всегда на контроле, говорит член Шымкентского общественного совета, адвокат Евгений Яворский. К примеру, Ветеран МВД много лет не мог получить землю, обошел все инстанции, был даже суд, но вопрос с мертвой точки не сдвигался. Пенсионер обратился в общественный совет. И там в ситуации разобрались. В итоге аксакал получил положенный ему участок земли.

Евгений Яворский, член общественного совета г. Шымкента:

«Эта структура, я считаю нам нужна. И вот те проблемы, с каким сталкиваются наши горожане, один из институтов решений этих проблем, как раз таки — это общественный совет. У нас в Шымкенте был один аксакал, он на протяжении многих лет, не мог добиться решения вопроса земельного. Он везде ходил, судился ему 82 года. Я думаю, что благодаря общественному совету и акиму, он получил землю».

А эта встреча общественников с представителями правоохранительных органов. Прокуроры и полицейские докладывают, какую работу провели и слушают замечания членов совета. Главные просьбы усилить работу по борьбе с коррупцией и наркоза кладчиками, установить дополнительные «умные камеры» .

Омир Шыныбекулы, член общественного совета г. Шымкента:

«Мы вместе с антикором работаем, проводим работы по превенции. Результаты есть, риски уменьшены, мы прорабатываем все планы. Много вопросов решается, люди обращаются к нам, мы оперативно не только доносим властям, но и контролируем как выполняют работу».

В общественный совет входят разные группы горожан. Аксакалы, активная молодежь, волонтеры, адвокаты. Они контролируют работу разные сфер. Это своеобразный общественный институт власти, где решаются вопросы города. Недавно одна из групп совета, завершила работу по контролю школьного питания, нарушения есть, виновные получили штрафы, а кто-то лишился права кормить детей в школе.

Население в Шымкенте активное. Люди решают свои проблемы сообща и быстро. А помогает им в этом не только местная власть, но и общественники. К примеру, только с начала года советом рассмотрено 174 вопроса, из них больше половины уже решили в пользу горожан. Я отмечу, влияние совета растет, сейчас рассматривают вопрос трансграничных рек, общественники ведут переговоры с властями из соседних стран.